Madanapalle: ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అవగాహన కల్పించిన సీఐ చాంద్ బాషా
Madanapalle: మదనపల్లెలో రోడ్డు భద్రతా అవగాహన కార్యక్రమం. హెల్మెట్ ధరించాలని, మైనర్లు వాహనాలు నడపొద్దని సూచించిన ట్రాఫిక్ సీఐ చాంద్ బాషా.
మదనపల్లె: చిత్తూరు బస్టాండ్ వద్ద మదనపల్లె ట్రాఫిక్ సీఐ చాంద్ బాషా ఆధ్వర్యంలో ట్రాఫిక్ సిబ్బంది ద్విచక్ర వాహనదారులకు రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
హెల్మెట్ ధరించడం, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించడం వల్ల ప్రమాదాల నుంచి రక్షణ పొందవచ్చని వివరించారు. మైనర్లు వాహనాలు నడపకూడదని, డ్రైవింగ్ సమయంలో సెల్ఫోన్ వినియోగించరాదని సూచించారు.
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వెంట ఉంచుకోవడంతో పాటు వాహనాలకు తప్పనిసరిగా ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించి సురక్షితంగా ప్రయాణించాలని సీఐ చాంద్ బాషా సూచించారు.