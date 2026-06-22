Madanapalle: మదనపల్లెలో భూ వివాదం.. పీజీఆర్ఎస్లో బాధితుల ఫిర్యాదు
Madanapalle: తాము చట్టబద్ధంగా కొనుగోలు చేసి, రెండు దశాబ్దాలుగా అనుభవిస్తున్న భూమిని దౌర్జన్యంగా ఆక్రమించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ PGRSలో ఫిర్యాదు చేశారు.
మదనపల్లె: తాము చట్టబద్ధంగా కొనుగోలు చేసి రెండు దశాబ్దాలుగా అనుభవిస్తున్న భూమిలో ఓ వ్యక్తి అక్రమంగా జోక్యం చేసుకుంటూ ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ బికేపల్లికి చెందిన పలువురు బాధితులు సోమవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్లో జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు.
బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బండమీద కమపల్లి నందు శ్రీనివాసులు అతని తండ్రి నుంచి భూమిని సుమారు 20 మంది కలిసి 2003 నుంచి 2008 మధ్యకాలంలో రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా కొనుగోలు చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి భూమి తమ ఆధీనంలోనే ఉండగా, ఇటీవల భూమిని గతంలో విక్రయించిన కుటుంబానికి చెందిన శ్రీనివాసులు కుమారుడు మంజునాథ్ తమ భూముల్లోకి వచ్చి కంచెలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాడని ఆరోపించారు.
"మా పెద్దలు అమ్మిన భూములతో మాకు సంబంధం లేదు" అని చెబుతూనే తాము కొనుగోలు చేసిన స్థలంలో జోక్యం చేసుకోవడం, దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని వాపోయారు. అయితే రీ సర్వేలో భాగంగా అధికారులు 1 బీ లు వారి పేరు మీదే మంజూరు చేశారని వీటిని తక్షణమే రద్దుచేసి మా భూములను మాకు ఇప్పించాలని వారు కోరారు. ఈ విషయంపై పలుమార్లు సంబంధిత అధికారులకు, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారం కాలేదని తెలిపారు.
తమ వద్ద అన్ని రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, ఇతర ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ భూమిపై వివాదం సృష్టిస్తూ వేధింపులకు పాల్పడుతున్నాడని పేర్కొన్నారు. దీంతో బికేపల్లికి చెందిన మురళీమోహన్, కృష్ణప్ప, లీలావతి, కృష్ణయ్య, గంగిరెడ్డి, ప్రతాపరెడ్డి, పార్వతి, మోహన్రెడ్డి, వెంకట్రెడ్డి తదితరులు పీజీఆర్ఎస్లో జిల్లా కలెక్టర్ను కలిసి తమ గోడును వినిపించి, సమస్యపై సమగ్ర విచారణ జరిపి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు.