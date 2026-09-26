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Madanapalle: ఆర్ఆర్ లేఅవుట్‌లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనం

Madanapalle: అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె ఆర్ఆర్ లేఅవుట్‌లో వినాయక నిమజ్జనం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో టీడీపీ నాయకుడు జేసీబీ మధుసూదన్ రెడ్డి పూజలు చేశారు.

Srinivasulu, Madanapalle
Published on: 26 Sept 2026 7:08 PM IST
Madanapalle
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Madanapalle: ఆర్ఆర్ లేఅవుట్‌లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనం

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Madanapalle: మదనపల్లె ఆర్ఆర్ లే అవుట్‌లో వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా శనివారం ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 42వ వార్డు టీడీపీ ఇన్‌చార్జ్ మండిపల్లి (జేసీబీ) మధుసూదన్ రెడ్డి పాల్గొని వినాయకుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

అనంతరం నిర్వాహకులు మధుసూదన్ రెడ్డిని శాలువాతో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మండిపల్లి (జేసీబీ) మధుసూదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ వినాయక చవితి వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.

ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని వినాయకుడిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. నిమజ్జనం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ భక్తిశ్రద్ధలతో పాటు శాంతిభద్రతలకు సహకరించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో స్థానికులు, వినాయక మండపం నిర్వాహకులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు.

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Srinivasulu, Madanapalle

Srinivasulu, Madanapalle

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