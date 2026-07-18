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Madanapalle: ఏపీ హార్టికల్చర్ క్యాపిటల్"గా ప్రకటించాలి: బహుజన యువసేన డిమాండ్

Madanapalle: హార్టికల్చర్ క్యాపిటల్ గా ప్రకటించాలని కోరుతూ బహుజన యువసేన (BYS) ఆధ్వర్యంలో జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారులకు వినతిపత్రం సమర్పించారు.

Srinivasulu, Madanapalle
Published on: 18 July 2026 4:45 PM IST
Madanapalle
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Madanapalle: ఏపీ హార్టికల్చర్ క్యాపిటల్"గా ప్రకటించాలి: బహుజన యువసేన డిమాండ్

మదనపల్లె: మదనపల్లె ప్రాంతాన్ని "ఆంధ్రప్రదేశ్ హార్టికల్చర్ క్యాపిటల్"గా ప్రకటించాలని కోరుతూ బహుజన యువసేన (BYS) ఆధ్వర్యంలో జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ కార్యాలయంలో అధికారులకు వినతిపత్రం సమర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా బహుజన యువసేన అధ్యక్షుడు పునీత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, మదనపల్లె ప్రాంతం ఉద్యానవన పంటల ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రంలో కీలక స్థానంలో ఉందని, అధిక ఉత్పాదకత, అనుకూల వాతావరణం, రైతుల కృషిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రాంతాన్ని రాష్ట్ర ఉద్యానవన రాజధానిగా ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

అలాగే మదనపల్లెను ప్రత్యేక హార్టికల్చర్ అభివృద్ధి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించాలని, రైతుల ప్రయోజనార్థం మెగా కోల్డ్ స్టోరేజ్ పార్క్, అగ్రో-ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు లభించేలా ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేయాలని, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ఎగుమతి హబ్‌తో పాటు హార్టికల్చర్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్‌ను మదనపల్లెలో స్థాపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనలను తక్షణమే పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఉద్యానవన రైతుల సంక్షేమానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని పునీత్ కుమార్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో బహుజన యువసేన ప్రతినిధులు పాల్గొని ఉద్యానవన శాఖ అధికారులకు వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు.

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Srinivasulu, Madanapalle

Srinivasulu, Madanapalle

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