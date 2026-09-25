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Kanipakam: కాణిపాకంలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు.. నంది వాహనంపై వినాయకుడు!

Kanipakam: కాణిపాకం బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారు అధికార నంది వాహనంపై భక్తులకు దివ్య దర్శనమిచ్చారు. ఉత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి.

VASU, PUTTALAPATTU
Published on: 25 Sept 2026 7:28 AM IST
Kanipakam
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Kanipakam: కాణిపాకంలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు.. నంది వాహనంపై వినాయకుడు!

Short News

Kanipakam: కళ్యాణ మండపంలో స్వామివారికి ధూప దీప నైవేద్యంతో విశేష పూజలు నిర్వహించి,మేళ తాళాలతో పల్లకిలో తీసుకువచ్చి రకరకాల సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించిన అధికార నంది వాహనంపై ఆసీనులను చేసి ఆలయ అర్చకులు పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు హారతులు ఇచ్చారు. అధికార నంది వాహనంపై సిద్ధిబుద్ధి సమేతుడైన వినాయక స్వామి పురవీధులలో విహరించారు.

ప్రదోషకాలంలో ఆలయంలో నందీశ్వరుడికి నిర్వహించే పూజలు కన్నా, బంగారు కాంతులతో, మనసుకు ఆనందంగా ఆహ్లాదకరంగా హత్తుకునే విధముగా అధికార నంది వాహనంపైఉన్న స్వామి అమ్మవార్లను భక్తులు దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు హరించి,ముక్తి పొందుతారని పురాణాలలో తెలపబడిందని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు. కోలాటాలు, వివిధ రకాల వాయిద్యాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి.

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VASU, PUTTALAPATTU

VASU, PUTTALAPATTU

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