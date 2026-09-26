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Home ఆంధ్రప్రదేశ్చిత్తూరుKanipakam: కాణిపాకంలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు - రావణబ్రహ్మ వాహనంపై స్వామివారు!

Kanipakam: కాణిపాకంలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు - రావణబ్రహ్మ వాహనంపై స్వామివారు!

Kanipakam: చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రావణబ్రహ్మ వాహనంపై విశ్వరూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన స్వామివారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 26 Sept 2026 12:22 PM IST
Kanipakam
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Kanipakam: కాణిపాకంలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు - రావణబ్రహ్మ వాహనంపై స్వామివారు!

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Kanipakam: చిత్తూరు జిల్లాలోని కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రావణబ్రహ్మ వాహనంపై విశ్వరూప వినాయకుడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. సిద్ధిబుద్ధి సమేతుడైన స్వామివారికి ఆలయ కళ్యాణ మండపంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మేళాతాళాల నడుమ పల్లకిపై తీసుకొచ్చారు.

అనంతరం సుగంధ పుష్పాలు, విద్యుత్ దీపాలంకరణలతో సర్వా్ంగ సుందరంగా అలంకరించి అర్చకులు విశేష పూజలు నిర్వహించారు. రావణబ్రహ్మ వాహనంపై స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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