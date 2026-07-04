Rajampet: రాజంపేట జనసేనలో పదవుల భర్తీ ప్రక్రియ షురూ!
Rajampet: రాజంపేటలో జనసేన పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతంపై దృష్టి సారించింది.
రాజంపేట: జనసేన పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే క్రమంలో చేపట్టిన పార్టీ పదవుల భర్తీ ప్రక్రియలో భాగంగా యువ నాయకులు లైఫ్ కేర్ మెడికల్స్ రాజశేఖర్, చంద్రశేఖర్ (చంటి) పార్టీ పదవుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వారి దరఖాస్తులను రాజంపేట పార్లమెంట్ జనసేన పార్టీ అబ్జర్వర్లు అడపా సురేంద్ర, జయ భవ్య అధికారికంగా స్వీకరించారు.
ఈ సందర్భంగా అబ్జర్వర్లు మాట్లాడుతూ, పార్టీ సిద్ధాంతాలను నమ్మి యువత పెద్ద ఎత్తున ముందుకు రావడం జనసేనకు శుభపరిణామమని పేర్కొన్నారు. పార్టీ కోసం అంకితభావంతో పనిచేసే, ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం స్పందించే కార్యకర్తలకు సంస్థాగత పదవుల్లో సముచిత ప్రాధాన్యం కల్పించేందుకు పార్టీ నాయకత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు.
పార్టీ బలోపేతానికి ప్రతి కార్యకర్త గ్రామస్థాయి నుంచి ప్రజల్లోకి వెళ్లి పార్టీ ఆశయాలను విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని, ప్రజాసేవలో ముందుండాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా లైఫ్ కేర్ రాజశేఖర్, చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, పార్టీ అప్పగించే ఏ బాధ్యతనైనా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ జనసేన బలోపేతానికి నిరంతరం కృషి చేస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజర్ శ్రీనివాసులు పాల్గొని, దరఖాస్తు చేసిన నాయకులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. పార్టీ అభివృద్ధికి యువ నాయకులు మరింత చురుకుగా పనిచేసి ప్రజల విశ్వాసాన్ని సంపాదించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.