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Madanapalle: మదనపల్లెలో గణేష్ ఉత్సవాల జోరు.. విగ్రహాల బుకింగ్స్ షురూ!

Madanapalle: మదనపల్లె శ్రీ లక్ష్మీ గణేశ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఆధ్వర్యంలో 5 అడుగుల నుండి 22 అడుగుల వరకు ఆకర్షణీయమైన గణేశ విగ్రహాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Srinivasulu, Madanapalle
Published on: 23 Jun 2026 2:33 PM IST
Madanapalle
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Madanapalle: మదనపల్లెలో గణేష్ ఉత్సవాల జోరు.. విగ్రహాల బుకింగ్స్ షురూ!

మదనపల్లె: రానున్న గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని మదనపల్లెలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణేశ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ సంస్థ భక్తుల కోసం 5 అడుగుల నుంచి 22 అడుగుల వరకు వివిధ పరిమాణాల్లో గణేశ విగ్రహాలను అందుబాటులో ఉంచినట్లు సంస్థ నిర్వాహకుడు కుమార్ తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీలు, యువజన సంఘాలు, కాలనీలు, గ్రామాల నిర్వాహకుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ డిజైన్లు, ఆకర్షణీయమైన నమూనాల్లో గణేశ విగ్రహాలను సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు. నాణ్యమైన తయారీతో రూపొందించిన విగ్రహాలు భక్తులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.

ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా గణేష్ ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించుకునే భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు కుమార్ తెలిపారు. ముందస్తు బుకింగ్ చేసుకునే వారికి కావాల్సిన పరిమాణంలో విగ్రహాలను సమయానికి అందజేస్తామని చెప్పారు.

శానిటోరియం సమీపంలో, ఇండియన్ పెట్రోలియం బంక్ ఎదురుగా, తిరుపతి రోడ్, సీటీఎం, మదనపల్లె రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ గణేశ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌లో గణేశ విగ్రహాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, భక్తులు ముందుగానే బుకింగ్ చేసుకోవాలని కుమార్ కోరారు. గణేశ విగ్రహాల బుకింగ్‌లు, పూర్తి వివరాల కోసం 9642716561, 9177038297, 8099808979 నంబర్లను సంప్రదించాలని ఆయన కోరారు.

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Srinivasulu, Madanapalle

Srinivasulu, Madanapalle

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