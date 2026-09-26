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Chittoor: చేరుకున్న మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డికి ఘన స్వాగతం!

Chittoor: చిత్తూరు పర్యటనకు విచ్చేసిన మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మరియు నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు.

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI
Published on: 26 Sept 2026 10:27 AM IST
Chittoor
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Chittoor: చేరుకున్న మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డికి ఘన స్వాగతం!

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Chittoor: చిత్తూరు పర్యటనలో భాగంగా చిత్తూరు నగరానికి చేరుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రవాణా, యువజన, క్రీడా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారికి చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే గురజాల జగన్మోహన్ గారు, కాజూరి బాలాజీ గారు ఘన స్వాగతం పలికారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారిని ఆత్మీయంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందించి స్వాగతం తెలిపారు. మంత్రి చిత్తూరు పర్యటన సందర్భంగా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది.

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N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

N. SURYA PRAKASH RAJU, ROYCHOTI

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