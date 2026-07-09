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Madanapalle: మదనపల్లె ఘనంగా డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి జన్మదినం

Madanapalle: మదనపల్లెలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు. దేశాయ్ జయదేవ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించిన వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు.

Srinivasulu, Madanapalle
Published on: 9 July 2026 2:26 PM IST
Madanapalle
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Madanapalle: మదనపల్లె ఘనంగా డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి జన్మదినం

మదనపల్లె: మదనపల్లె ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని దేశాయ్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ, మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి తమ్ముడు దేశాయ్ జయదేవ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు.

అనంతరం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో దీర్ఘాయుష్షు పొంది ప్రజాసేవలో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా దేశాయ్ జయదేవ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిన ప్రజానాయకుడని అన్నారు.

వైద్యుడిగా వేలాది మంది నిరుపేదలకు నిస్వార్థంగా వైద్యసేవలు అందించడంతో పాటు, ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ఎల్లప్పుడూ ముందుండి పనిచేసి ప్రజల మన్ననలు పొందారని పేర్కొన్నారు. డాక్టర్‌గా, నాయకుడిగా ప్రజలకు ఎన్నో సేవలు అందిస్తూ సేవాభావానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచిన వ్యక్తి డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి అని కొనియాడారు.

ప్రజాసేవే ధ్యేయంగా ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు పార్టీ శ్రేణులంతా ఐక్యంగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆయన మరెన్నో సంవత్సరాలు ఆయురారోగ్యాలతో ప్రజలకు సేవలందించాలని ఆకాంక్షిస్తూ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి వేడుకలను ఉత్సాహంగా నిర్వహించారు.

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Srinivasulu, Madanapalle

Srinivasulu, Madanapalle

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