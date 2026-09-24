Chittoor: విజయానంద రెడ్డిపై అసత్య ప్రచారాలు మానుకోవాలి: వైఎస్సార్సీపీ!
Chittoor: చిత్తూరు వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ విజయానంద రెడ్డిపై టీడీపీ తప్పుడు ప్రచారాలు ఆపాలి: బీసీ సంఘం నేత జ్ఞాన జగదీష్ హెచ్చరిక. అక్రమ క్వారీ వివాదంపై ప్రెస్మీట్ వివరాలు.
చిత్తూరు: వైస్సార్ పార్టీ, చిత్తూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ విజయానంద రెడ్డి పైన అసత్య ప్రచారాలను టిడిపి పార్టీ నాయకులు మానుకోవాలని బీసీ సంఘం నాయకులు వైసిపి నేత జ్ఞాన జగదీష్ హెచ్చరించారు. గురువారం కొంగారెడ్డిపల్లి లోని వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో బీసీ సంఘం నాయకులతో కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత రెండు రోజులుగా సోషల్ మాధ్యమాలలో వివిధ పత్రికలలో వైసిపి పార్టీ పైన నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి విజయానంద రెడ్డి పైన టిడిపి నాయకులు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తూ అవార్కులు చవాకులు చేస్తున్నారని దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు.
తమ నాయకునికి వచ్చిన ఖచ్చితమైన సమాచారం మేరకు అక్రమ క్వారీ జరుగుతుంటే ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కావడానికి సహించలేక అడ్డుకున్నారని, అక్కడ ఎలాంటి కుల ప్రస్తావన చేయలేదన్నారు.
కానీ దీనిని కొంతమంది తప్పుదోవ పట్టించి కులప్రస్తావన చేశారని అసత్య ప్రచారాలు చేయడం బాధాకరమన్నారు.నీచ రాజకీయాలు మానుకోవాలని సూచించారు.ఎమ్మెల్యే పి ఏ కుమారస్వామి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉండి ప్రెస్ క్లబ్ కు వెళ్లి ప్రెస్ మీట్ ఎలా నిర్వహిస్తారు అని సూటిగా ప్రశ్నించారు.