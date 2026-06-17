Madanapalle: బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పులి నరేంద్ర ప్రమాణం!
Madanapalle: అన్నమయ్య జిల్లా బీజేపీ నూతన అధ్యక్షుడిగా పులి నరేంద్ర కుమార్ రెడ్డి మదనపల్లెలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
మదనపల్లె: భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) అన్నమయ్య జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పులి నరేంద్ర కుమార్ రెడ్డి బుధవారం మదనపల్లెలోని శ్రీకృష్ణ కళ్యాణమండపంలో ఘనంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై నూతన అధ్యక్షుడికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, భారతీయ జనతా పార్టీ దేశ అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో పార్టీ కార్యకర్తలు కీలక పాత్ర పోషించాలని సూచించారు. అన్నమయ్య జిల్లాలో బీజేపీ మరింత బలోపేతం కావడానికి ప్రతి కార్యకర్త అంకితభావంతో పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
నూతన జిల్లా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన పులి నరేంద్ర కుమార్ రెడ్డికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఆయన నాయకత్వంలో జిల్లాలో పార్టీ మరింత విస్తరిస్తుందనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ శ్రేణులంతా సమన్వయంతో పనిచేసి ప్రజల విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా పదాధికారులు, వివిధ మండలాల నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమం ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో నిర్వహించబడింది.