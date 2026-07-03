Madanapalle: మదనపల్లెలో ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమణ.. అధికారులకు 'BYS' వినతి!
Madanapalle: బీకే పల్లిలో సర్వే నెం. 443లో ఉన్న విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి విక్రయిస్తున్నారంటూ BYS అధ్యక్షుడు రెవెన్యూ అధికారులకు వినతిపత్రం అందజేశారు.
మదనపల్లె: మదనపల్లె మండలం బీకే పల్లి గ్రామంలోని సర్వే నెం. 443లో ఉన్న విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని కొందరు అక్రమంగా ఆక్రమించి అమాయక ప్రజలకు విక్రయిస్తున్నారని బహుజన యువసేన (BYS) అధ్యక్షుడు పునీత్ కుమార్ ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై తక్షణమే విచారణ చేపట్టి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ శుక్రవారం రెవెన్యూ అధికారులకు వినతిపత్రం అందజేశారు.
తహశీల్దార్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆయన తరఫున సీనియర్ అధికారి డీటీ నారాయణస్వామికి బహుజన యువసేన ప్రతినిధి బృందం వినతిపత్రం సమర్పించింది. ఈ సందర్భంగా పునీత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, బీకే పల్లిలోని జగనన్న కాలనీకి ఆనుకుని ఉన్న సర్వే నెం. 443 ప్రభుత్వ భూమిని కొందరు స్వార్థపరులు రాళ్లు వేసి సరిహద్దులు ఏర్పాటు చేసి, తప్పుడు పత్రాలతో అమాయక ప్రజలకు విక్రయిస్తూ అక్రమంగా లాభాలు పొందుతున్నారని ఆరోపించారు.
దీనికి సంబంధించిన జియో-ట్యాగ్డ్ ఫోటోలు, ఇతర ఆధారాలను అధికారులకు అందజేసినట్లు తెలిపారు. రెవెన్యూ అధికారులు వెంటనే క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేపట్టి ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమణల నుంచి రక్షించాలని, ఆక్రమణదారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు ప్రజలు మోసపోకుండా చర్యలు చేపట్టాలని బహుజన యువసేన నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బహుజన యువసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.