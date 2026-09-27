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Madanapalle: మదనపల్లెలో ఘనంగా 150వ రోజు సోషల్ మీడియా ఉద్యమ కార్యక్రమం!

Madanapalle: మదనపల్లెలో విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సమస్యలను జనవరి 1లోపు పరిష్కరించాలని ఏఈసీఈఏ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎం. సుధాకర్ డిమాండ్, హెచ్చరిక.

Srinivasulu, Madanapalle
Published on: 27 Sept 2026 12:32 PM IST
Madanapalle
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Madanapalle: మదనపల్లెలో ఘనంగా 150వ రోజు సోషల్ మీడియా ఉద్యమ కార్యక్రమం!

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Madanapalle: ఆదివారం మదనపల్లె ప్రెస్ క్లబ్‌లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో AECEA G.3045 రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎం. సుధాకర్ మాట్లాడుతూ.. విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల సమస్యలను జనవరి 1లోపు పరిష్కరించి సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే అన్ని యూనియన్లతో కలిసి సమ్మెకు సిద్ధమవుతామని హెచ్చరించారు.

మదనపల్లెలో విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల 150వ రోజు సోషల్ మీడియా ఉద్యమ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను రెగ్యులరైజ్ చేయాలని, మూడో పార్టీ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని, సమాన వేతనంతో పాటు వైద్య, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. డైరెక్ట్ పేమెంట్, సమాన వేతనంపై కమిటీ నివేదికను వెంటనే విడుదల చేయాలని, విద్యుత్ సంస్థల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో యశ్వంత్, భాస్కర్, గంగాధరం, కళ్యాణ్, రెడ్డెప్ప, వేణు, సిద్ధిక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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Srinivasulu, Madanapalle

Srinivasulu, Madanapalle

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