Online Shopping: మహిళలా.? పురుషులా.? ఎక్కువగా ఆన్ లైన్ షాపింగ్ చేసేది ఎవరో తెలుసా.?
Online Shopping: భారత్లో ఆన్లైన్ షాపింగ్, సోషల్ మీడియా వినియోగం వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
Online Shopping: భారత్లో ఆన్లైన్ షాపింగ్, సోషల్ మీడియా వినియోగం వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా యువత డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లపై ఎక్కువ సమయం గడుపుతుండగా, ఆన్లైన్ కొనుగోళ్ల విషయంలో మహిళలు పురుషుల కంటే ముందంజలో ఉన్నారని తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. VTION, ఇంటర్నెట్ అండ్ మొబైల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (IAMAI) సంయుక్తంగా విడుదల చేసిన నివేదికలో ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
యువత సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ సమయం:
నివేదిక ప్రకారం 18-24 ఏళ్ల వయస్సు గల యువత రోజుకు సగటున 120 నిమిషాలకు పైగా సోషల్ మీడియాను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది అన్ని వయస్సుల వారి సగటు వినియోగ సమయం అయిన 97.9 నిమిషాల కంటే చాలా ఎక్కువ. సోషల్ మీడియా యాప్ల పెరుగుతున్న ఆదరణ యువతను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తోంది.
ఆన్లైన్ షాపింగ్లో మహిళల ఆధిపత్యం:
ఈ-కామర్స్, క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లలో మహిళల భాగస్వామ్యం పురుషుల కంటే ఎక్కువగా నమోదైంది. 18-24 ఏళ్ల వయస్సు గల మహిళలు పురుషులతో పోలిస్తే 47 శాతం ఎక్కువగా ఆన్లైన్ షాపింగ్లో పాల్గొంటున్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. దీంతో డిజిటల్ కొనుగోళ్లలో మహిళల పాత్ర మరింత బలపడుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
25-34 ఏళ్ల మహిళలు కూడా ముందంజలోనే:
మెట్రో నగరాల్లో 25-34 ఏళ్ల వయస్సు గల మహిళలు రోజుకు సగటున 35.2 నిమిషాలు ఆన్లైన్ షాపింగ్ యాప్లలో గడుపుతున్నారు. అదే వయస్సు గల పురుషులు 24.8 నిమిషాలు మాత్రమే వినియోగిస్తున్నారు. అంటే ఈ వర్గంలో కూడా మహిళల భాగస్వామ్యం సుమారు 42 శాతం ఎక్కువగా ఉంది.
ప్రముఖ షాపింగ్ యాప్లలో మహిళలే ఎక్కువ:
నివేదికలో వెల్లడైన గణాంకాల ప్రకారం క్విక్ కామర్స్ సంస్థ బ్లింకిట్లో 57 శాతం మంది వినియోగదారులు మహిళలే. అలాగే మీషోలో 61 శాతం, మింత్రాలో 54 శాతం మంది మహిళా యూజర్లు ఉన్నారు. ఈ గణాంకాలు మహిళలు ఆన్లైన్ షాపింగ్ను విస్తృతంగా స్వీకరిస్తున్నారని సూచిస్తున్నాయి.
AI, లోన్ యాప్ల వినియోగం కూడా పెరుగుతోంది
సోషల్ మీడియా, షాపింగ్తో పాటు ఇతర డిజిటల్ సేవల వినియోగం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రజలు రోజుకు సగటున 58.6 నిమిషాలు మెసేజింగ్ యాప్లలో గడుపుతున్నారు. మరోవైపు లోన్, క్రెడిట్ యాప్ల నెలవారీ యాక్టివ్ యూజర్ల సంఖ్య 30 శాతం పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత యాప్ల వినియోగం అత్యంత వేగంగా పెరుగుతోంది. ఈ విభాగంలో యూజర్ల సంఖ్య 100 శాతానికి పైగా వృద్ధి చెందుతున్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.
వినోద కంటెంట్ వైపు పెద్దల ఆసక్తి:
35 ఏళ్లు పైబడిన వారు సోషల్ మీడియా కంటే వినోదానికి సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్లపై ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారు. ఈ వయస్సు వర్గం రోజుకు సగటున 77.2 నిమిషాలు వినోద కంటెంట్ వీక్షణకు కేటాయిస్తున్నట్లు నివేదిక తెలిపింది.