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అదే పనిగా వస్తువులు తెగ కొనేస్తున్నారా? అయితే మీ జేబుకు ఇక చిల్లే!

Diderot Effect: ఆదాయం పెంచుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం.

Ravi
By Ravi
Published on: 25 Jun 2026 10:12 AM IST
Diderot Effect
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అదే పనిగా వస్తువులు తెగ కొనేస్తున్నారా? అయితే మీ జేబుకు ఇక చిల్లే!

Diderot Effect: చాలామందికి ఏదైనా ఒక కొత్త వస్తువు లేదా ఖరీదైన వస్తువు కొన్నప్పుడు, దానికి మ్యాచ్ అయ్యేలా మరికొన్ని వస్తువులను కొనే అలవాటు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక కొత్త ల్యాప్‌టాప్ కొంటే, దాని కోసం ఒక కొత్త బ్యాగ్, వైర్‌లెస్ మౌస్, కీబోర్డ్ వంటివి వరుసగా కొంటూనే ఉంటారు. ఇలా ఒక వస్తువు కొనుగోలు ప్రయాణం మరో వస్తువు కొనేలా ప్రేరేపించడాన్నే సైకాలజీలో 'డిడ్రో ఎఫెక్ట్' అంటారు. ఈ అలవాటు మనకు తెలియకుండానే జేబుకు పెద్ద చిల్లు పెడుతుంది.

సంపద పెరగాలి అనుకునేవారు ప్రతి ఒక్కరూ తమ అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. కొత్త వస్తువులు కొని జీవితాన్ని అప్‌గ్రేడ్ చేసుకునే క్రమంలో ఈ డిడ్రో ఎఫెక్ట్ పడితే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. ఒక కొత్త డ్రెస్ కొన్నప్పుడు దానికి సరిపోయే చెప్పులు, వాచ్, బెల్ట్ కొంటూ పోతే ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండటానికి ఆర్థిక నిపుణులు కొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలు సూచిస్తున్నారు.

ఖర్చులను అదుపు చేసే చిట్కాలు:

బడ్జెట్ పరిమితి: ప్రతి నెల ఖర్చులకు ఒక నిర్దిష్టమైన బడ్జెట్ లిమిట్ పెట్టుకోవాలి. ఆ పరిమితి దాటి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయకూడదని గట్టిగా నియంత్రించుకోవాలి.

కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయడం: ఏదైనా వస్తువు నచ్చిన వెంటనే కొనేయకుండా కొన్ని రోజుల పాటు ఆ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయాలి. దీనిని 24 గంటల రూల్ లేదా కొన్ని రోజుల నిబంధన అంటారు.

అవసరాన్ని గుర్తించడం: కొద్ది రోజుల వాయిదా తర్వాత కూడా ఆ వస్తువు నిజంగానే అవసరం అనిపిస్తేనే కొనాలి. కేవలం ఆకర్షణ కోసమే అయితే ఆ ఆలోచనను పూర్తిగా విరమించుకోవాలి.

ఈ విధమైన చిన్న చిన్న ఫైనాన్షియల్ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా డిడ్రో ఎఫెక్ట్ బారిన పడకుండా మన కష్టార్జితాన్ని పొదుపు చేసుకోవచ్చు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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