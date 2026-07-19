Investment: SIPలో 10-10-10 రూల్ అంటే ఏంటి.? దీంతో మీ జీవితం ఎలా మారుతుందో తెలుసా
Investment: మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఏ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుందో, మార్కెట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందో అనే విషయాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు.
Investment: మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఏ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుందో, మార్కెట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందో అనే విషయాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. అయితే పెట్టుబడి నిపుణులు మాత్రం సరైన సమయం కోసం ఎదురుచూడటం కంటే, క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం వల్లే దీర్ఘకాలంలో మంచి సంపదను నిర్మించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ ఆలోచన ఆధారంగా రూపొందించిన వ్యూహమే ట్రిపుల్ 10 రూల్.
ట్రిపుల్-10 SIP రూల్ అంటే ఏంటి.?
ట్రిపుల్-10 SIP రూల్ అనేది చాలా సులభమైన పెట్టుబడి విధానం. ఇందులో మూడు ప్రధాన సూత్రాలు ఉంటాయి. మొదటిది, కనీసం 10 సంవత్సరాల పాటు SIPను ఆపకుండా కొనసాగించాలి. రెండోది, పెట్టుబడిపై సగటున 10 శాతం వార్షిక రాబడి వస్తుందని అంచనా వేసుకుని ఆర్థిక ప్రణాళిక రూపొందించాలి. మూడోది, ప్రతి ఏడాది మీ SIP మొత్తాన్ని 10 శాతం చొప్పున పెంచుకోవాలి. జీతం లేదా ఆదాయం పెరిగినప్పుడు అదే స్థాయిలో పెట్టుబడిని కూడా పెంచుకుంటూ వెళ్లడం వల్ల భవిష్యత్తులో మరింత పెద్ద మొత్తాన్ని కూడబెట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ రూల్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఉదాహరణకు, మీరు నెలకు రూ.10,000తో SIP ప్రారంభించారని అనుకుందాం. మొదటి సంవత్సరం మొత్తం అదే మొత్తాన్ని ప్రతి నెలా పెట్టుబడి పెడతారు. రెండో సంవత్సరంలో దాన్ని 10 శాతం పెంచి నెలకు రూ.11,000 చేస్తారు. మూడో సంవత్సరంలో అది రూ.12,100 అవుతుంది. నాలుగో సంవత్సరంలో రూ.13,310గా పెరుగుతుంది. ఇలా ప్రతి ఏడాది చిన్న మొత్తంలో మాత్రమే పెంపు చేసినా, కాలక్రమేణా మొత్తం పెట్టుబడి గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ అదనపు పెట్టుబడిపైన కూడా రాబడి రావడంతో చివరికి మీ ఫండ్ విలువ మరింత ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ విధానంతో ఎంత ఫండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది?
నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి నెలకు రూ.10,000 చొప్పున 10 సంవత్సరాల పాటు SIP కొనసాగించి, సగటున సంవత్సరానికి 10 శాతం రాబడి పొందితే సుమారు రూ.20.48 లక్షల ఫండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అయితే అదే వ్యక్తి ప్రతి ఏడాది తన SIP మొత్తాన్ని 10 శాతం పెంచుకుంటూ అదే కాలం పెట్టుబడి కొనసాగిస్తే, అతని ఫండ్ విలువ సుమారు రూ.30.45 లక్షలకు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ప్రతి ఏడాది SIP మొత్తాన్ని పెంచడం ద్వారా దాదాపు రూ.10 లక్షల వరకు అదనపు సంపదను నిర్మించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
కంపౌండింగ్ ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనది?
కంపౌండింగ్ అనేది సంపద పెరగడానికి అత్యంత కీలకమైన అంశంగా భావిస్తారు. అంటే మీరు పెట్టిన అసలు పెట్టుబడిపైనే కాకుండా, ఇప్పటికే వచ్చిన లాభంపైన కూడా మళ్లీ లాభం లభించడం. ఈ ప్రక్రియ వల్ల పెట్టుబడి విలువ సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ వేగంగా పెరుగుతుంది. ప్రారంభంలో పెరుగుదల పెద్దగా కనిపించకపోయినా, ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడిని కొనసాగించిన కొద్దీ కంపౌండింగ్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే మ్యూచువల్ ఫండ్లలో దీర్ఘకాల పెట్టుబడికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
ట్రిపుల్-10 రూల్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి?
ఈ రూల్లో ఉన్న ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, మార్కెట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందో, ఎప్పుడు పడిపోతుందో అంచనా వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం, ప్రతి ఏడాది పెట్టుబడి మొత్తాన్ని కొద్దిగా పెంచడం, దీర్ఘకాలం పెట్టుబడిని కొనసాగించడం వంటి మన నియంత్రణలో ఉన్న అంశాలపైనే ఇది దృష్టి పెడుతుంది. జీతం పెరిగే కొద్దీ SIPను కూడా పెంచుకుంటూ వెళ్లడం చాలా మందికి సాధ్యమవుతుంది. ఈ అలవాటు వల్ల భవిష్యత్తులో ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం, పిల్లల చదువుకు నిధులు సమకూర్చడం, రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థిక భద్రత పొందడం వంటి లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
గమనిక: ట్రిపుల్-10 SIP రూల్ ప్రతి ఏడాది కచ్చితంగా 10 శాతం రాబడి వస్తుందని హామీ ఇవ్వదు. ఇది కేవలం పెట్టుబడి ప్రణాళిక రూపొందించుకునే ఒక విధానం మాత్రమే. మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. అందువల్ల పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.