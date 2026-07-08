ఇండోనేషియాలోనూ యూపీఐ సేవలు.. ఏయే దేశాల్లో మన పేమెంట్ వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉందో తెలుసా?
UPI: భారత్ రూపొందించిన యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI) ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత విస్తరిస్తోంది. తాజాగా ఇండోనేషియా కూడా యూపీఐతో అనుసంధానం కానుంది.
UPI: భారత్ రూపొందించిన యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI) ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత విస్తరిస్తోంది. తాజాగా ఇండోనేషియా కూడా యూపీఐతో అనుసంధానం కానుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటోతో కలిసి నిర్వహించిన సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో ప్రకటించారు.
భారత్-ఇండోనేషియా మధ్య యూపీఐ అనుసంధానం.. మోదీ ఏమన్నారంటే?
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ.. భారత యూపీఐను ఇండోనేషియా చెల్లింపు వ్యవస్థతో అనుసంధానం చేయనున్నందుకు సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ చర్యతో రెండు దేశాల మధ్య వ్యాపార లావాదేవీలు వేగవంతం అవుతాయని, పర్యాటకులకు కూడా చెల్లింపులు మరింత సులభంగా మారుతాయని చెప్పారు.
అంతేకాకుండా సాంకేతిక రంగం, వ్యూహాత్మక పరిశ్రమల్లో కూడా భారత్-ఇండోనేషియా కలిసి పనిచేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఇండోనేషియా అనుసంధానం ఎందుకు ప్రత్యేకం?
యూపీఐతో అనుసంధానం అవుతున్న తొలి దేశం ఇండోనేషియా కాదు. ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో యూపీఐ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఆగ్నేయాసియాలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఇండోనేషియా ఒకటి కావడం వల్ల ఈ ఒప్పందానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. దీనివల్ల భారత్, ఇండోనేషియా మధ్య డిజిటల్ చెల్లింపులు సులభమవుతాయి. రెండు దేశాల మధ్య పర్యాటక రంగానికి ఊతం లభిస్తుంది. వ్యాపార లావాదేవీలు వేగంగా పూర్తవుతాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థ విస్తరణకు మరో అడుగు పడుతుంది.
యూపీఐ అంటే ఏమిటి? ఎలా పనిచేస్తుంది?
యూపీఐ (Unified Payments Interface)ను నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) అభివృద్ధి చేసింది. ఇది మొబైల్ ద్వారా వెంటనే డబ్బులు పంపడం, స్వీకరించడం కోసం రూపొందించిన రియల్టైమ్ డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థ. యూపీఐ ద్వారా బ్యాంకు ఖాతా నంబర్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. యూపీఐ ఐడీ (Virtual Payment Address)తోనే లావాదేవీలు చేయవచ్చు. నగదు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. కొన్ని సెకన్లలోనే సురక్షితంగా డబ్బు బదిలీ అవుతుంది. ప్రస్తుతం భారత డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థలో యూపీఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనిని ఇతర దేశాలకు కూడా విస్తరిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే యూపీఐ అందుబాటులో ఉన్న దేశాలు ఇవే
ప్రస్తుతం గ్రీస్, ఇజ్రాయెల్, సింగపూర్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ), ఫ్రాన్స్, మారిషస్, నేపాల్, భూటాన్, ఖతార్, శ్రీలంక, కంబోడియా దేశాల్లో యూపీఐ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో ఇండోనేషియా కూడా చేరనుంది.
ఇండియా స్టాక్–డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్పై 24 దేశాలతో ఒప్పందాలు
యూపీఐతో పాటు భారత్ తన ఇండియా స్టాక్ (India Stack), డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (DPI) టెక్నాలజీని ఇతర దేశాలకు విస్తరించే దిశగా కూడా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే 24 దేశాలతో అవగాహన ఒప్పందాలు (MoUs) కుదుర్చుకుంది. ఈ జాబితాలో ఇజ్రాయెల్, ఆర్మేనియా, సియెర్రా లియోన్, సురినామ్, ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడా, పాపువా న్యూ గినియా, ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో, టాంజానియా, కెన్యా, క్యూబా, కొలంబియా, లావోస్, సెయింట్ కిట్స్ అండ్ నెవిస్, ఇథియోపియా, జమైకా, గాంబియా, ఫిజీ, గయానా, వెనిజులా,
శ్రీలంక, బ్రెజిల్, లెసోతో, మాల్దీవులు, మంగోలియా దేశాలు ఉన్నాయి.
భారత్ రూపొందించిన డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పెరుగుతోంది. యూపీఐని మరిన్ని దేశాలకు విస్తరించడం ద్వారా అంతర్జాతీయ లావాదేవీలు మరింత వేగవంతం కావడంతో పాటు, భారత డిజిటల్ టెక్నాలజీ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి.