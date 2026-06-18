Petrol Price Today : ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ దాకా.. ప్రధాన నగరాల్లో నేటి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలివే
Petrol Price Today : దేశవ్యాప్తంగా జూన్ 18కి సంబంధించిన పెట్రోల్, డీజిల్ తాజా ధరలు విడుదలయ్యాయి. హైదరాబాద్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.73 కాగా, డీజిల్ ధర రూ.103.82 వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
Petrol Price Today : దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకే ప్రముఖ చమురు సంస్థలైన ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం తాజా ఇంధన ధరలను సవరిస్తుంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల్లో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు వస్తున్నప్పటికీ, ఈరోజు (జూన్ 18, గురువారం) దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలలో ఎలాంటి పెద్ద మార్పులు లేకుండా రేట్లు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇది వాహనదారులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే విషయమనే చెప్పాలి.
భాగ్యనగరం హైదరాబాద్లో నేటి రేట్లు ఇవే
తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా స్థిరంగానే విక్రయించబడుతున్నాయి. ఈరోజు గురువారం ఉదయానికి హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.73 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే రవాణా రంగానికి కీలకమైన లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.103.82 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. పొరుగు జిల్లాలతో పోలిస్తే పన్నుల కారణంగా హైదరాబాద్లో ఇంధన ధరలు కాస్త నియంత్రణలోనే ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు.
దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల ధరల వివరాలు
దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు ఇతర మెట్రో నగరాల్లో కూడా ధరలు నిలకడగా ఉన్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.102.12 పలుకుతుండగా, డీజిల్ ధర రూ.95.20 వద్ద లభ్యమవుతోంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో ధరలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. అక్కడ లీటర్ పెట్రోల్ రూ.111.18 కాగా, డీజిల్ రూ.97.83 వద్ద ఉంది. అలాగే కోల్కతాలో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.113.47, డీజిల్ రూ.99.82లుగా ఉంది. ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో పెట్రోల్ ధర రూ.110.93 వద్ద, డీజిల్ ధర రూ.98.80 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. చెన్నైలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.107.77 గా, డీజిల్ ధర రూ. 99.55 గా స్థిరపడింది.
ఉత్తరాది నగరాల్లో ఇంధన ధరల పరిస్థితి
ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాలు, ఇతర నగరాల్లో కూడా రేట్లు స్థిరంగా ఉన్నాయి. నోయిడా నగరంలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.103.30 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, డీజిల్ ధర రూ.96.01 వద్ద ఉంది. గాజియాబాద్లో పెట్రోల్ రూ.101.88, డీజిల్ రూ.96.04 గా ఉంది. మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్లో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.114.54 గానూ, డీజిల్ రూ.99.64 గానూ విక్రయమవుతోంది. ఇక ఉత్తరాఖండ్ రాజధాని డెహ్రాడూన్లో ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.100.54 కాగా, డీజిల్ ధర రూ.96.00 వద్ద నిలకడగా కొనసాగుతోంది.
క్రూడాయిల్ ప్రభావం, రేట్లు ఎలా డిసైడ్ అవుతాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు సుదీర్ఘకాలం పాటు తక్కువ స్థాయిలోనే కొనసాగితే, భవిష్యత్తులో మన దేశంలో కూడా ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కేవలం అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలపై మాత్రమే కాకుండా.. కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వ్యాట్, డీలర్ కమీషన్లు, రవాణా ఖర్చులు, డాలర్తో రూపాయి మార్పిడి విలువపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే అంతర్జాతీయంగా రేట్లు తగ్గిన వెంటనే మన దగ్గర ధరలు త్వరగా తగ్గవు.
మీ మొబైల్ నుంచే ధరలు తెలుసుకోండిలా
మీరు నివసిస్తున్న నగరంలోని తాజా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే మీ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఇండియన్ ఆయిల్ కస్టమర్లు తమ ఫోన్ నుంచి RSP అని టైప్ చేసి, స్పేస్ ఇచ్చి, తమ నగర కోడ్ను ఎంటర్ చేసి 9224992249 నంబర్కు ఎస్ఎమ్ఎస్ పంపడం ద్వారా పూర్తి ధరల వివరాలను మెసేజ్ రూపంలో వెంటనే సొంతం చేసుకోవచ్చు. బీపీసీఎల్, హెచ్పీసీఎల్ వినియోగదారులకు కూడా ఇలాంటి ఎస్ఎమ్ఎస్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.