Swiggy : స్విగ్గీ అదిరిపోయే సర్వీస్.. ఇకపై ఆర్డర్ చేసిన నిమిషాల్లోనే ఇంటికి వంటగ్యాస్ సిలిండర్
Swiggy : ఇకపై వంటగ్యాస్ సిలిండర్ కూడా నిమిషాల్లో మీ ఇంటికి రానుంది. హెచ్పీసీఎల్తో జతకట్టిన స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్, కొత్త రకం గ్యాస్ సిలిండర్లను డెలివరీ చేసేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది.
Swiggy : ఆన్లైన్లో ఆహార పదార్థాలు, నిత్యావసర వస్తువులను నిమిషాల వ్యవధిలో డెలివరీ చేసే ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ వినియోగదారుల కోసం ఒక సరికొత్త సేవను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థ అయిన హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL)తో స్విగ్గీ చేతులు కలిపింది. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా వినియోగదారుల ఇళ్లకు నేరుగా వంటగ్యాస్ సిలిండర్లను సరఫరా చేయనున్నట్లు సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. కిరాణా సామాగ్రిని ఆర్డర్ చేసినంత సులువుగా ఇకపై గ్యాస్ సిలిండర్లను కూడా యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది.
హెచ్పీసీఎల్తో స్విగ్గీ కీలక ఒప్పందం
హెచ్పీసీఎల్ సంస్థ సరికొత్తగా మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చిన తేలికపాటి గ్యాస్ సిలిండర్ల ద్వారా స్విగ్గీ ఈ సేవలను ప్రారంభించనుంది. హెచ్పీ నవ్య పేరుతో పిలిచే ఈ 10 కిలోగ్రాముల ఎల్పీజీ సిలిండర్లను కస్టమర్ల ఇళ్లకు డెలివరీ చేయనున్నారు. ఇవి సాంప్రదాయ ఇనుప సిలిండర్ల కంటే భిన్నంగా, ఆధునిక ఫైబర్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్తో రూపొందించబడ్డాయి. ఇవి చూడటానికి అందంగా ఉండటమే కాకుండా బరువు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. లోపల గ్యాస్ ఎంత ఉందో కూడా బయటి నుంచే చూసి తెలుసుకునే వీలుంటుంది. ఈ 10 కేజీల సిలిండర్లతో పాటు చిన్న అవసరాల కోసం 5 కిలోగ్రాముల సిలిండర్లను కూడా ఇన్స్టామార్ట్ ద్వారా విక్రయించనున్నారు.
తొలి విడతగా బెంగళూరులో సేవలు ప్రారంభం
ఈ సరికొత్త హోమ్ డెలివరీ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ తొలి విడతగా కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ప్రారంభించింది. బెంగళూరు నగరంలో నివసించే కస్టమర్లు తమ స్విగ్గీ యాప్ ఓపెన్ చేసి ఇన్స్టామార్ట్ విభాగం ద్వారా ఈ హెచ్పీ నవ్య సిలిండర్లను నేరుగా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. కస్టమర్ల నుంచి వచ్చే స్పందనను బట్టి రాబోయే రోజుల్లో దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, ముంబై, ఢిల్లీ, చెన్నై వంటి నగరాలకు కూడా ఈ సేవలను విస్తరించాలని స్విగ్గీ, హెచ్పీసీఎల్ యాజమాన్యాలు యోచిస్తున్నాయి.
బ్యాచిలర్స్, విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్
ఈ సరికొత్త విధానం వల్ల సమాజంలో ఒక వర్గానికి భారీ ఊరట లభించనుంది. సాధారణంగా గృహ వినియోగ వంటగ్యాస్ కనెక్షన్ లేని వారు సిలిండర్ పొందడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. ఎటువంటి అధికారిక గ్యాస్ కనెక్షన్ లేని వారు కూడా ఇన్స్టామార్ట్ ద్వారా ఈ సిలిండర్లను సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. వేరే ఊర్ల నుంచి వచ్చి గదుల్లో అద్దెకు ఉండే విద్యార్థులు, ఉద్యోగాలు చేసుకునే బ్యాచిలర్స్, చిన్న వ్యాపారులకు, వలస కార్మికులకు ఈ విధానం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది. దీనికోసం ఎలాంటి సుదీర్ఘమైన డాక్యుమెంటేషన్ ప్రక్రియ అవసరం లేదు.
క్విక్ కామర్స్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవం
భారతదేశంలో క్విక్ కామర్స్ మార్కెట్ రోజురోజుకు ఊహించని స్థాయికి విస్తరిస్తోంది. కేవలం కూరగాయలు, పాలు, స్నాక్స్ వంటి వాటికే పరిమితం కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తులు, ఇప్పుడు ఏకంగా గ్యాస్ సిలిండర్ల డెలివరీ వరకు రావడం ఒక పెద్ద మార్పుగా చెప్పవచ్చు. బ్లింకిట్, జెప్టో వంటి గట్టి పోటీదారులకు చెక్ పెట్టేందుకు స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ ఈ సరికొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. గ్యాస్ ఏజెన్సీల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా, బుక్ చేసిన కొద్దిసేపటికే సురక్షితమైన పద్ధతిలో సిలిండర్ చేతికి రానుండటంతో వినియోగదారులు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.