Strait of Hormuz tensions: హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రభావం.. భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఐఎంఎఫ్ హెచ్చరిక
Strait of Hormuz tensions: ఐఎంఎఫ్ విడుదల చేసిన తాజా వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నివేదిక ప్రకారం, 2026లో భారత్ జీడీపీ వృద్ధి 6.4 శాతంగా ఉండొచ్చని అంచనా వేసింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొంత ప్రభావం చూపనున్నప్పటికీ, దేశ ఆర్థిక పునాదులు ఇప్పటికీ బలంగానే ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) వెల్లడించింది. అయితే చమురు ధరల ఒత్తిడి కారణంగా 2026 సంవత్సరానికి భారత వృద్ధి అంచనాను స్వల్పంగా తగ్గించింది.
ఐఎంఎఫ్ విడుదల చేసిన తాజా వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నివేదిక ప్రకారం, 2026లో భారత్ జీడీపీ వృద్ధి 6.4 శాతంగా ఉండొచ్చని అంచనా వేసింది. ఇది ఏప్రిల్లో ప్రకటించిన అంచనాతో పోలిస్తే 0.1 శాతం తక్కువ. అయితే 2027లో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయని భావిస్తూ వృద్ధి అంచనాను 0.2 శాతం పెంచింది.
చమురు ధరలే ప్రధాన సవాలు
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయని ఐఎంఎఫ్ పేర్కొంది. భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో 80 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుండటంతో, అంతర్జాతీయ ధరల పెరుగుదల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై నేరుగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీనివల్ల ఇంధన ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం, దిగుమతి వ్యయం పెరిగే అవకాశముందని పేర్కొంది.
దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బలమైన సంకేతాలు
ఇటీవల విడుదలైన ఆర్థిక గణాంకాలు, వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన సూచీలు భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలకడగా కొనసాగుతున్నట్లు సూచిస్తున్నాయని ఐఎంఎఫ్ తెలిపింది. దేశీయ వినియోగం బలంగా ఉండటం, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఆశించిన దానికంటే మెరుగ్గా సాగడం వృద్ధికి బలం చేకూరుస్తున్నాయని పేర్కొంది. అయితే చమురు ధరల ప్రభావం ఈ ఏడాది వృద్ధి రేటును కొంత మేర తగ్గిస్తోందని వివరించింది.
2027లో మరింత వృద్ధి అవకాశం
ప్రస్తుత ఇంధన ధరల ఒత్తిడి తగ్గిన తర్వాత భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత వేగంగా పుంజుకునే అవకాశం ఉందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. మధ్యకాలంలో దేశ వృద్ధి రేటు 6.5 శాతం వద్ద కొనసాగే అవకాశముందని పేర్కొంది.
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం
2026లో ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి 3 శాతం, 2027లో 3.4 శాతం ఉండొచ్చని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. అయితే పశ్చిమ ఆసియా పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారితే చమురు ధరలు మరోసారి పెరిగే అవకాశం ఉందని, దాంతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో అస్థిరత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
అలాగే 2026లో ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణం 4.7 శాతానికి చేరే అవకాశముందని తెలిపింది. మరోవైపు కృత్రిమ మేధ (AI) రంగంలో పెరుగుతున్న పెట్టుబడులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొంత ఊరటనిస్తున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది.
భారత్కు ఎందుకు కీలకం?
ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో ముడి చమురు సరఫరా జరుగుతుంది. ఈ మార్గంలో అంతరాయం ఏర్పడితే భారత్ దిగుమతి వ్యయం పెరగడంతో పాటు ఇంధన ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక వృద్ధిపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఐఎంఎఫ్ పేర్కొంది.
మొత్తంగా, తాత్కాలికంగా చమురు ధరల ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలమైన పునాదులపై కొనసాగుతోందని, పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వస్తే 2027లో వృద్ధి మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశముందని ఐఎంఎఫ్ తన తాజా నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.