Stock market: అమెరికా-ఇరాన్ ఒప్పందం జరిగినా.. షేర్ మార్కెట్ లో ఎందుకీ ఒడిదొడుకులు.?
Stock market: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదరడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గాయి.
Stock market: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదరడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గాయి. సాధారణంగా ఇది భారత్కు చాలా అనుకూలమైన పరిణామం. అయినప్పటికీ గురువారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లో పెద్దగా ఉత్సాహం కనిపించలేదు. దీనికిగల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫెడ్ రిజర్వ్ నిర్ణయం మార్కెట్పై ప్రభావం
అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ అయిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. అయితే భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లపై ఇచ్చిన సంకేతాలు పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన పెంచాయి. ఫెడ్ విడుదల చేసిన అంచనాల ప్రకారం 2026లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లలో జాగ్రత్త వాతావరణం నెలకొంది. ఫలితంగా భారత మార్కెట్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు జరగలేదు.
సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ప్రారంభం ఎలా ఉంది?
గురువారం ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే నిఫ్టీ కేవలం 4 పాయింట్ల స్వల్ప లాభంతో 24,090 స్థాయిలో ట్రేడైంది. మరోవైపు సెన్సెక్స్ 19 పాయింట్లు తగ్గి 77,136 వద్ద కొనసాగింది. అయితే బుధవారం మార్కెట్ మంచి ప్రదర్శన కనబరిచింది. సెన్సెక్స్ 347 పాయింట్లు పెరిగి 77,156 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 97 పాయింట్లు లాభపడి 24,086 వద్ద క్లోజ్ అయింది. కానీ గురువారం ఆ జోరు కనిపించలేదు.
ఐటీ షేర్లపై ఒత్తిడి.. మిడ్క్యాప్లలో కొనుగోళ్లు
ఈ రోజు మార్కెట్లో ఎక్కువ ప్రభావం చూపిన రంగం ఐటీ. ఫెడ్ సంకేతాల కారణంగా ఐటీ కంపెనీల షేర్లలో అమ్మకాలు పెరిగాయి. అయితే మిడ్క్యాప్, స్మాల్క్యాప్ కంపెనీల షేర్లలో మాత్రం కొనుగోళ్లు కొనసాగుతున్నాయి. నిఫ్టీ మిడ్క్యాప్ సూచీ 0.17 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ సూచీ 0.24 శాతం లాభాల్లో ట్రేడయ్యాయి.
అలాగే పీఎస్యూ బ్యాంకులు, మెటల్ కంపెనీలు, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ రంగాలకు చెందిన షేర్లు మార్కెట్కు కొంత మద్దతు అందించాయి. దీని ద్వారా పెట్టుబడిదారులు ఎంపిక చేసిన కొన్ని షేర్లలో ఇంకా అవకాశాలు చూస్తున్నారని అర్థమవుతోంది.
ప్రపంచ మార్కెట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
ఆసియా మార్కెట్ల నుంచి మిశ్రమ సంకేతాలు వచ్చాయి. కొన్ని దేశాల మార్కెట్లు లాభాల్లో ఉండగా, మరికొన్ని నష్టాల్లో కొనసాగాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 123 పాయింట్లు పెరిగింది. జపాన్ నిక్కీ సూచీ 988 పాయింట్లు ఎగిసింది. తైవాన్ మార్కెట్ 498 పాయింట్లు లాభపడింది. హాంకాంగ్ హ్యాంగ్ సెంగ్ సూచీ 465 పాయింట్లు పడిపోయింది. దక్షిణ కొరియా కోస్పీ సూచీ 1 శాతానికి పైగా నష్టపోయింది.
ఈ మిశ్రమ సంకేతాల కారణంగా భారత మార్కెట్లో కూడా స్పష్టమైన దిశ కనిపించలేదు. ముడి చమురు ధరలు తగ్గాయి.. కొత్త ఐపీఓలు అందుబాటులోకి అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక ఒప్పందం కుదరడంతో ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం హార్మోజ్ జలసంధి ద్వారా వాణిజ్య రవాణా కొనసాగనుంది. అలాగే ఇరాన్ చమురుపై అమెరికా విధించిన కొన్ని ఆంక్షలకు సడలింపులు లభించనున్నాయి. దీంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 1.48 శాతం తగ్గి బ్యారెల్కు 78.37 డాలర్లకు చేరింది. 80 డాలర్ల కీలక స్థాయి కంటే దిగువకు రావడం భారత్కు సానుకూల పరిణామంగా భావిస్తున్నారు. చమురు ధరలు తగ్గితే దేశ దిగుమతి వ్యయం తగ్గి ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం లభిస్తుంది.
అయితే రూపాయి మాత్రం బలహీనపడింది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి 16 పైసలు తగ్గి 94.69 వద్ద ప్రారంభమైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూపాయి 94.53 వద్ద ముగిసింది. ఇక ప్రైమరీ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి రెండు కొత్త అవకాశాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
రియాసత్ లైఫ్స్టైల్ మరియు ఏవియన్స్ బయోమెడికల్స్ ఐపీఓలు గురువారం నుంచి సబ్స్క్రిప్షన్కు తెరుచుకున్నాయి. రియాసత్ లైఫ్స్టైల్ ఐపీఓ పరిమాణం: రూ.30.77 కోట్లు ఏవియన్స్ బయోమెడికల్స్ ఐపీఓ పరిమాణం: రూ.30.24 కోట్లు
అదే సమయంలో SME విభాగంలో లీప్ఫ్రాగ్ ఇంజినీరింగ్, లియోటెక్ ఇండస్ట్రీస్, దీక్షా పాలిమర్స్, క్లే క్రాఫ్ట్ ఐపీఓలకు రెండో రోజు సబ్స్క్రిప్షన్ కొనసాగుతోంది.