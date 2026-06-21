రూపాయి ఖర్చు లేకుండా నచ్చినవన్నీ కొనేయోచ్చు.. ఎక్కడో తెలుసా?
Dopamine Shopping: ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో ఉద్యోగాలు, చదువుల వల్ల వచ్చే ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి యువత రకరకాల మార్గాలను వెతుకుతోంది.
Dopamine Shopping: ప్రస్తుతం ఒక వింత ట్రెండ్ ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తోంది. జేబులోంచి ఒక్క రూపాయి ఖర్చు కాకుండా, ఎలాంటి క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు కట్టకుండా మీకు నచ్చిన వస్తువులు, ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనసారా షాపింగ్ చేసే సరికొత్త సంస్కృతికి అక్కడి యువత తెరలేపింది. దీని పేరు ‘డోపమైన్ షాపింగ్’. ఈ క్రేజీ ట్రెండ్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన నిజాలు మీకోసం.
మనశ్శాంతి కోసం నకిలీ షాపింగ్: ఏంటి ఈ వింత అలవాటు?
ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో ఉద్యోగాలు, చదువుల వల్ల వచ్చే ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి యువత రకరకాల మార్గాలను వెతుకుతోంది. అందులో భాగమే ఈ సరికొత్త ఆన్లైన్ షాపింగ్ విధానం. సాధారణంగా ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేస్తే బ్యాంకు అకౌంట్ ఖాళీ అయిపోతుంది. కానీ సౌత్ కొరియాలోని జెన్ జీ తరానికి చెందిన యువతీ యువకులు ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా కేవలం మానసిక ఉపశమనం కోసం మాత్రమే ఇటువంటి నకిలీ షాపింగ్ అలవాట్లను ఎంచుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన 'డోపమైన్ సైట్స్' అనే నకిలీ ఇ-కామర్స్ వెబ్సైట్లను వారు విపరీతంగా ఆశ్రయిస్తున్నారు.
మెదడును మాయ చేసే డోపమైన్ సైట్స్..
ఈ డోపమైన్ సైట్ల పేరులోనే అసలు మ్యాజిక్ అంతా దాగి ఉంది. మన మెదడులో ఆనందాన్ని, ఉత్సాహాన్ని కలిగించే డోపమైన్ అనే రసాయనాన్ని విడుదల చేయడమే ఈ సైట్ల ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక్కడికి వెళ్లి మనం చేసే షాపింగ్ ప్రక్రియ మొత్తం నిజమైన అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి ఆన్లైన్ షాపింగ్ లాగే అనిపిస్తుంది.
వస్తువులను వెతకడం, వాటి రేటింగ్లు, రివ్యూలు చదవడం, నచ్చిన వాటిని కార్ట్లో వేయడం, చివరకు పేమెంట్ పేజీ వరకు వెళ్లడం అన్నీ ఒరిజినల్లానే ఉంటాయి. కానీ ఆఖరిలో మనం ఎలాంటి అసలు డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్డర్ పూర్తయినట్లు స్క్రీన్ పై రసీదు, స్టేటస్ కనిపిస్తుంది కానీ ఎలాంటి వస్తువు కూడా మన ఇంటికి డెలివరీ కాదు.
అర్ధరాత్రి పూట క్రేజీ ఫుడ్ ఆర్డర్లు..!
ఈ డోపమైన్ వెబ్సైట్లు చూడటానికి హూబహూ మన దేశంలోని జొమాటో, స్విగ్గీ వంటి ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ల లాగే కనిపిస్తాయి. చాలా మందికి అర్ధరాత్రి పూట రకరకాల వంటకాలు తినాలనే కోరిక, మానసిక ఒత్తిడి కలుగుతాయి. అలాంటప్పుడు కొరియన్ యూజర్లు ఈ నకిలీ యాప్స్ ఓపెన్ చేసి, మెనూలోని రుచికరమైన పదార్థాలను ఎంచుకుని కార్ట్లో వేసి ఆర్డర్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేస్తారు.
ఈ యాప్స్ కేవలం ఆర్డర్ అయినట్లు భ్రమను కల్పించడమే కాకుండా, నకిలీ డెలివరీ బాయ్ మీ ఇంటికి వస్తున్నట్లు లైవ్ లొకేషన్ మ్యాప్ను కూడా చూపిస్తాయి. తాము నిజంగానే ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశామనే భ్రమను ఈ ప్రక్రియ కల్పిస్తుంది. ఈ వింత అలవాటు వల్ల అర్ధరాత్రి పూట అనారోగ్యకరమైన జంక్ ఫుడ్ తినే అలవాటు తగ్గిందని, డబ్బులు మిగలడమే కాకుండా డైటింగ్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటోందని పలువురు యూజర్లు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
సైకాలజిస్టుల ప్రకారం, మనుషులకు ఒక వస్తువును చేతుల్లో పట్టుకున్నప్పుడు వచ్చే సంతోషం కంటే, దాని కోసం వెతికి, ఆర్డర్ చేసే ప్రక్రియలోనే మెదడులో ఎక్కువ డోపమైన్ విడుదలవుతుంది. ఈ మానసిక సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకునే డెవలపర్లు ఈ సైట్లను రూపొందించారు. దీనివల్ల ఎలాంటి ఆర్థిక నష్టం లేకుండానే డిజిటల్ థెరపీ ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సౌత్ కొరియాలో మొదలైన ఈ డోపమైన్ షాపింగ్ ట్రెండ్ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెటిజన్లను ఆకర్షిస్తోంది. షాపింగ్ వ్యసనంతో అనవసరంగా డబ్బులు వృధా చేసుకునే వారికి ఈ నకిలీ షాపింగ్ సైట్లు ఒక అద్భుతమైన వరమనే చెప్పాలి. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకునే ఈ సరికొత్త ఐడియా నిజంగానే భలే క్రేజీగా ఉంది కదూ!