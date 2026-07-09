South Indian Bank Shares: ఆర్బీఐ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినా.. సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ షేర్లు ఎందుకు పడిపోయాయి?
South Indian Bank Shares Drop: ఆర్బీఐ కొత్త ఎండీ, సీఈవో నియామకానికి ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ షేర్లు 8 శాతానికి పైగా పతనమయ్యాయి.
South Indian Bank Shares Drop: ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ సంస్థ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ షేర్లు బుధవారం భారీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. బ్యాంకు కొత్త మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ నియామకానికి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) ఆమోదం తెలిపినప్పటికీ, మార్కెట్లో షేర్లు 8 శాతానికి పైగా క్షీణించాయి.
బ్యాంకు విడుదల చేసిన సమాచారంలో మహేష్ మురళీధర్ పైను మూడు సంవత్సరాల కాలానికి ఎండీ, సీఈవోగా నియమించేందుకు ఆర్బీఐ ఆమోదం తెలిపినట్లు వెల్లడించింది. ఆయన పదవీకాలం అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి రానుంది.
అయితే ఈ నియామకానికి బ్యాంకు డైరెక్టర్ల బోర్డు ఆమోదం కూడా అవసరం. ఇందుకు సంబంధించి జూలై 16న బోర్డు సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం కంపెనీల చట్టం–2013, సెబీ లిస్టింగ్ నిబంధనల ప్రకారం వాటాదారుల ఆమోదం కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం 50 ఏళ్ల మహేష్ మురళీధర్ పై కెనరా బ్యాంక్లో చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నారు. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, ఇన్నోవేషన్ విభాగానికి ఆయన నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల బ్యాంకింగ్ అనుభవం కలిగిన ఆయన గవర్నెన్స్, ట్రెజరీ, విదేశీ మారకద్రవ్య నిర్వహణ, రిటైల్ బ్యాంకింగ్, వ్యవసాయ రుణాలు, MSME రుణాల వంటి విభాగాల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
మార్కెట్లో ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో బీఎస్ఈలో సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ షేరు 8 శాతానికి పైగా పడిపోయి రూ.43.67 వద్ద ముగిసింది. ఎన్ఎస్ఈలో కూడా 8.33 శాతం క్షీణించి రూ.43.70 వద్ద స్థిరపడింది.
గత 52 వారాల్లో ఈ షేరు గరిష్టంగా రూ.49.90, కనిష్టంగా రూ.28.13ను నమోదు చేసినట్లు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ గణాంకాలు వెల్లడించాయి.