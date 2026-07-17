2026 చివరికల్లా 84 వేలకు సెన్సెక్స్: హెచ్ఎస్బీసీ
తగ్గుతున్న ముడిచమురు ధరలు, బలమైన దేశీయ వినియోగం నేపథ్యంలో భారత్లో సెన్సెక్స్ 84 వేల మార్కును తాకవచ్చని హెచ్ఎస్బీసీ నివేదిక వెల్లడించింది.
ఇన్వెస్టర్లకు శుభవార్త.. 2026 నాటికి 84,000 మార్కును తాకనున్న సెన్సెక్స్: హెచ్ఎస్బీసీ సరికొత్త నివేదిక!
భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లకు రాబోయే రోజుల్లో మంచి కాలం రానుందని ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ హెచ్ఎస్బీసీ (HSBC) తన తాజా నివేదికలో విశ్లేషించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు (Crude Oil) ధరలు తగ్గడం, దేశీయంగా వినియోగం బలంగా ఉండటం మరియు కార్పొరేట్ కంపెనీల ఆదాయ నష్టాల భయాలు తొలగిపోతుండటంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్ రూపురేఖలు మరింత మెరుగుపడనున్నాయి. ఈ సానుకూల పరిణామాల నేపథ్యంలో, దేశీయ బెంచ్మార్క్ సూచీ సెన్సెక్స్ (Sensex) 2026 చివరి నాటికి 84,000 మార్కును తాకవచ్చని హెచ్ఎస్బీసీ అంచనా వేసింది.
ఈ నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
ముడిచమురు ధరల తగ్గింపుతో ఊరట
గత కొన్ని వారాలుగా అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు అంచనా వేసిన దానికంటే వేగంగా యుద్ధానికి పూర్వపు స్థాయికి పడిపోవడం భారత ఈక్విటీలకు పెద్ద వరంగా మారింది. చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల కార్పొరేట్ కంపెనీల లాభాల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి తగ్గిందని, తద్వారా కంపెనీల త్రైమాసిక ఆదాయాలు భారీగా పడిపోయే ప్రమాదం తప్పిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు.
సద్దుమణిగిన వాల్యుయేషన్ల ఆందోళన
గత పతనం: గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సంబంధిత షేర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరగడం, భారత్లో స్టాక్స్ ధరలు (Valuations) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జనవరి 2025 నుండి 'FTSE ఇండియా ఇండెక్స్' యూఎస్ డాలర్ల పరంగా దాదాపు 7 శాతం క్షీణించింది.
ప్రస్తుత మార్పు: అయితే, ప్రస్తుతం మార్కెట్ వాల్యుయేషన్లు సాధారణ స్థాయికి చేరుకున్నాయని, తక్కువ ఇంధన ధరల వల్ల ఆదాయాల ముఖచిత్రం మరింత ఆశాజనకంగా మారిందని నివేదిక పేర్కొంది.
పరిశీలించాల్సిన కీలక సవాళ్లు
మార్కెట్లు పుంజుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కీలక సవాళ్లను పెట్టుబడిదారులు గమనించాలని బ్రోకరేజ్ సంస్థ హెచ్చరించింది.
గ్రామీణ డిమాండ్ మరియు ఎల్ నినో: రాబోయే నెలల్లో దేశీయ వినియోగం కొంత మందగించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా 'ఎల్ నినో' (El Niño) ప్రభావం వల్ల దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డిమాండ్ తగ్గవచ్చు.
ఆదాయ వృద్ధి అంచనాలు: కమోడిటీలను మినహాయించి, ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 (FY27) నాటి కార్పొరేట్ కంపెనీల సగటు ఆదాయ వృద్ధి అంచనాను ఇదివరకు ఉన్న 18 శాతం నుండి 15 శాతానికి తగ్గించారు. భవిష్యత్తులో ఇది మరింత తగ్గి సింగిల్ లేదా లో-డబుల్ డిజిట్కు పరిమితం కావచ్చు.
స్టేబుల్గా మారిన రూపాయి.. విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల జోరు!
భారత బాండ్లు మరియు బ్యాంక్ డిపాజిట్లలోకి విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) తీసుకున్న చర్యలు రూపాయి విలువను స్థిరీకరించడంలో సఫలీకృతమయ్యాయి. దీనివల్ల విదేశీ నిధులు వెనక్కి వెళ్లే ప్రక్రియ తగ్గింది. గడిచిన జూలై నెలలోనే విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) మార్కెట్లో నికర కొనుగోలుదారులుగా మారి, దాదాపు 1.8 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన పెట్టుబడులు పెట్టడం విశేషం.
భారత మార్కెట్కు గ్రేడింగ్ అప్గ్రేడ్:
భారత ఈక్విటీలపై తన రేటింగ్ను హెచ్ఎస్బీసీ గతంలో ఉన్న 'అండర్ వెయిట్' (Underweight) నుండి 'న్యూట్రల్' (Neutral) కు అప్గ్రేడ్ చేసింది. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ ఇతర దేశాల్లోని ఏఐ (AI) అవకాశాల వైపు దృష్టి సారిస్తే విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొంత తగ్గొచ్చని హెచ్చరించినప్పటికీ, భారత దేశీయ ఇన్వెస్టర్ల (DIIs) నుంచి మాత్రం షేర్లకు స్థిరమైన డిమాండ్ కొనసాగుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేసింది.