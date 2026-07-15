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IPO: ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ ఐపీఓకు అదిరిపోయే స్పందన.. తొలి రోజే 68% సబ్‌స్క్రిప్షన్

ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ ఐపీఓకు తొలి రోజే 68% సబ్‌స్క్రిప్షన్ లభించింది. రూ.9,812 కోట్ల ఇష్యూకు రిటైల్, ఎన్‌ఐఐ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి మంచి స్పందన కనిపించింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 15 July 2026 3:10 AM IST
SBI Funds IPO
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SBI Funds IPO 

SBI Funds IPO : దేశంలోనే అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థల్లో ఒకటైన ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రారంభించిన ఐపీఓకు (IPO) పెట్టుబడిదారుల నుంచి తొలి రోజే మంచి స్పందన లభించింది. రూ.9,812 కోట్ల పబ్లిక్ ఇష్యూ తొలి రోజే 68 శాతం సబ్‌స్క్రిప్షన్ నమోదు చేసుకుంది.

మొత్తం 12.45 కోట్ల షేర్లకు గాను 8.50 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు వచ్చాయి. ఇందులో నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ల (NII) విభాగం 1.39 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ కాగా, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోటా 62 శాతం, క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB) కోటా 8 శాతం మేర సబ్‌స్క్రిప్షన్ నమోదు చేసింది.

ఇప్పటికే యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి రూ.2,663 కోట్లు సమీకరించిన కంపెనీ, మార్కెట్లో బలమైన ప్రారంభాన్ని నమోదు చేసింది.

జులై 16 వరకు అవకాశం

ఎస్‌బీఐ ఫండ్స్ ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు జులై 16 వరకు అవకాశం ఉంది. ఈ ఇష్యూకు షేర్ ధరల శ్రేణి రూ.545 నుంచి రూ.574గా నిర్ణయించారు.

ఒక్క లాట్‌లో 26 షేర్లు ఉండగా, గరిష్ఠ ధర ప్రకారం దరఖాస్తు చేయాలంటే కనీసం రూ.14,924 పెట్టుబడి అవసరం.

పూర్తిగా OFS రూపంలోనే ఐపీఓ

ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) విధానంలోనే జరుగుతోంది. ఇందులో కంపెనీకి కొత్తగా నిధులు సమీకరించబడవు. ప్రమోటర్లైన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ) తన 6.3 శాతం, భాగస్వామ్య సంస్థ అమండీ తన 3.7 శాతం వాటాలను విక్రయిస్తున్నాయి.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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