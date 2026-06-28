Salary Planning: అకౌంట్లో జీతం పడిందా.? నెలాఖరులో డబ్బు కొరత ఉండొద్దంటే ఇలా చేయండి
Salary Planning: చాలామంది ఉద్యోగులకు నెల జీతమే ప్రధాన ఆదాయ వనరు.
Salary Planning: చాలామంది ఉద్యోగులకు నెల జీతమే ప్రధాన ఆదాయ వనరు. కానీ జీతం అకౌంట్లో పడిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఇంటి అద్దె, ఈఎంఐలు, కరెంట్ బిల్లు, రోజువారీ ఖర్చులతో మొత్తం డబ్బు ఖాళీ అవుతుంది. ఫలితంగా నెలాఖరులో చిన్న అవసరానికైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే జీతం వచ్చిన రోజే సరైన ఆర్థిక ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని ఫైనాన్స్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ముందుగా జీతం లెక్కలు చూసుకోండి.. ఖర్చులను విశ్లేషించండి
జీతం వచ్చిన వెంటనే గత నెల ఖర్చులను ఒకసారి పరిశీలించండి. ఏ అంశానికి ఎంత ఖర్చు అయింది? అవసరం లేని వ్యయాలు ఎక్కడ జరిగాయి? అనే విషయాలను గుర్తించండి. ఇలా ప్రతి నెలా సమీక్ష చేస్తే అనవసర ఖర్చులను తగ్గించడం సులభమవుతుంది. ఉదాహరణకు బయట భోజనాలు, ఆన్లైన్ షాపింగ్ లేదా వినోదం కోసం ఎక్కువ డబ్బు వెచ్చించి ఉంటే, వచ్చే నెల వాటిని పరిమితం చేయవచ్చు.
సేవింగ్స్కు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.. అత్యవసర నిధిని సిద్ధం చేసుకోండి
చాలామంది ఖర్చులు చేసిన తర్వాత మిగిలితే పొదుపు చేస్తారు. కానీ నిపుణులు చెప్పేది దీనికి పూర్తి భిన్నం. జీతం వచ్చిన వెంటనే కనీసం 10 నుంచి 20 శాతం మొత్తాన్ని సేవింగ్స్ లేదా పెట్టుబడుల కోసం కేటాయించాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అనారోగ్యం, ఉద్యోగం కోల్పోవడం లేదా ఇతర అత్యవసర అవసరాల సమయంలో ఈ నిధి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కనీసం ఆరు నెలల ఖర్చులకు సరిపడే మొత్తాన్ని క్రమంగా కూడబెట్టడం మంచిది.
బిల్లులు, ఈఎంఐలు ముందుగానే చెల్లించండి.. అప్పులు తగ్గించండి
విద్యుత్, ఇంటర్నెట్, మొబైల్, ఇంటి అద్దె, ఈఎంఐలు వంటి చెల్లింపులను జీతం వచ్చిన వెంటనే పూర్తి చేస్తే ఆలస్య రుసుములు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతో ఆర్థిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. ఒకవేళ క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలు లేదా వ్యక్తిగత రుణాలు ఉంటే, వాటిని వీలైనంత త్వరగా తీర్చేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ముఖ్యంగా అధిక వడ్డీ ఉన్న అప్పులను ముందుగా క్లియర్ చేస్తే భవిష్యత్తులో అదనపు వడ్డీ భారం తప్పుతుంది.
50-30-20 రూల్ పాటించండి.. భవిష్యత్తుకు పెట్టుబడులు పెట్టండి
డబ్బును సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు 50-30-20 నియమం చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
50% – ఇంటి అవసరాలు, బిల్లులు, ఈఎంఐలు వంటి తప్పనిసరి ఖర్చులకు
30% – వ్యక్తిగత అవసరాలు, వినోదం, ప్రయాణాలు వంటి ఖర్చులకు
20% – సేవింగ్స్, పెట్టుబడులు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలకు
అలాగే మీ కెరీర్ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడే కొత్త కోర్సులు లేదా నైపుణ్యాలపై కొంత పెట్టుబడి పెట్టడం కూడా భవిష్యత్తులో ఆదాయం పెరగడానికి దోహదపడుతుంది.
ఇన్సూరెన్స్, అదనపు ఆదాయంపై కూడా దృష్టి పెట్టండి
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి పాలసీలు తీసుకుని ఉంటే వాటి ప్రీమియం తేదీలు, కవరేజ్, నామినీ వివరాలను తరచుగా పరిశీలించాలి. అవసరమైతే పాలసీలను నవీకరించుకోవాలి. అదే సమయంలో కేవలం జీతంపైనే ఆధారపడకుండా అదనపు ఆదాయ మార్గాలపై కూడా దృష్టి పెట్టడం మంచిది. ఫ్రీలాన్సింగ్, చిన్న వ్యాపారం, ఆన్లైన్ సేవలు లేదా పెట్టుబడుల ద్వారా రెండో ఆదాయ వనరును ఏర్పరచుకుంటే అనుకోని పరిస్థితుల్లో కూడా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురుకావు.