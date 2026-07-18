Reliance Shares: రిలయన్స్కు భారీ జోష్.. 3% ఎగిసిన షేరు, మార్కెట్ విలువలో రూ.45 వేల కోట్ల పెరుగుదల
జూన్ త్రైమాసిక ఫలితాల ముందు రిలయన్స్ షేర్లు దాదాపు 3% ఎగిశాయి. కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ.45,334 కోట్ల మేర పెరిగింది.
జూన్ త్రైమాసిక (Q1) ఆర్థిక ఫలితాల ప్రకటనకు ముందు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు శుక్రవారం బలమైన లాభాలతో ముగిశాయి. కంపెనీ షేరు ధర దాదాపు 3 శాతం పెరగడంతో సంస్థ మార్కెట్ విలువ ఏకంగా రూ.45,334 కోట్ల మేర పెరిగింది.
బీఎస్ఈలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేరు 2.59 శాతం లాభపడి రూ.1,326.50 వద్ద ముగిసింది. ట్రేడింగ్ సమయంలో షేరు గరిష్ఠంగా 2.85 శాతం ఎగబాకి రూ.1,329.95ను తాకింది. ఇక ఎన్ఎస్ఈలో షేరు 2.36 శాతం పెరిగి రూ.1,327.20 వద్ద స్థిరపడింది.
ఈ పెరుగుదలతో కంపెనీ మొత్తం మార్కెట్ విలువ రూ.17,95,091.26 కోట్లకు చేరుకుంది. ఒక్క రోజులోనే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ.45,334.01 కోట్ల మేర పెరగడం విశేషం.
జూన్ త్రైమాసిక ఫలితాలపై పెట్టుబడిదారులు సానుకూల అంచనాలు వ్యక్తం చేయడంతో రిలయన్స్ షేర్లలో కొనుగోళ్లు పెరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ భారీ ర్యాలీ దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లకు కూడా మద్దతునిచ్చి ప్రధాన సూచీలను లాభాల్లో నిలిపింది.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో అత్యధిక మార్కెట్ విలువ కలిగిన కంపెనీలలో ఒకటిగా కొనసాగుతుండగా, కంపెనీ త్రైమాసిక ఫలితాలపై ఇన్వెస్టర్లు, విశ్లేషకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.