RBI: పేపర్ కరెన్సీ రద్దు.. ఇక నుంచి ప్లాస్టిక్ నోట్లే!
RBI: భారతీయ కరెన్సీ రంగంలో ఆర్బీఐ సరికొత్త విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టబోతోంది.
RBI: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా భారతీయ కరెన్సీ చరిత్రలోనే అత్యంత కీలకమైన, వినూత్నమైన మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. జాతీయ మీడియా సంస్థ ఎన్డీటీవీ ప్రాఫిట్ కథనం ప్రకారం.. మన జేబుల్లో ఉండే సాంప్రదాయ కాగితపు నోట్ల స్థానంలో త్వరలోనే అత్యంత మన్నికైన, అత్యాధునిక పాలిమర్ నోట్లు రంగప్రవేశం చేయనున్నాయి. 2027 నాటికి ఈ సరికొత్త నోట్లను పూర్తి స్థాయిలో దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుడి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలన్నదే ఆర్బీఐ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ వినూత్న ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా ఇటీవల అధికారికంగా వెల్లడించడంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది.
ఈ భారీ ప్రాజెక్టును ఆర్బీఐ అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఇందులో భాగంగా తొలి దశలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ రూపంలో తక్కువ ముఖ విలువ కలిగిన రూ. 10 , రూ. 20 నోట్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ప్రయోగాత్మక చలామణీ ద్వారా ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్, క్షేత్రస్థాయి సవాళ్లను సమగ్రంగా పరిశీలిస్తారు. ఎదురయ్యే సాధకబాధకాలను బట్టి అవసరమైన మార్పులు చేసి, 2027 నాటికి పూర్తి స్థాయి ముద్రణను ప్రారంభిస్తారు.
పాలిమర్ నోట్లు మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటికీ, ప్రస్తుతం చలామణీలో ఉన్న పాత పేపర్ కరెన్సీ ఎప్పటిలాగే చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదు. దశలవారీగా మాత్రమే పాత నోట్ల స్థానాన్ని ఈ పాలిమర్ నోట్లు భర్తీ చేస్తాయి. ఈ సరికొత్త కరెన్సీ నోట్లను ముద్రించడానికి ఉపయోగించే అత్యంత ప్రత్యేకమైన పదార్థం పాలిమర్ సబ్స్ట్రేట్ షీట్ల తయారీకి ఆర్బీఐ నోట్ల ముద్రణా విభాగం ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ టెండర్లను జారీ చేసింది. సరఫరాదారులు ఆగస్టు 18 నాటికి తమ బిడ్లను దాఖలు చేయాలని ఆర్బీఐ సూచించడంతో ఈ సరికొత్త కరెన్సీ రాక దాదాపు ఖాయమైంది.
దేశంలో రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న నకిలీ నోట్ల ముప్పును పూర్తిగా అరికట్టడం, కరెన్సీ నోట్ల మన్నికను పెంచడమే ఈ ప్లాస్టిక్ నోట్ల వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ ప్లాస్టిక్ నోట్లు పూర్తిగా తడిని తట్టుకోగలవు. పొరపాటున నీళ్లలో నానినా, వర్షానికి తడిసినా ఇవి అస్సలు పాడవు.ఇవి సాధారణ కాగితంలా అంత సులభంగా చిరిగిపోవు. అలాగే మురికిగా మారి నల్లబడటం వంటి సమస్యలు వీటికి ఉండవు.అత్యాధునిక సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో రూపొందే ఈ పాలిమర్ నోట్లను కాపీ కొట్టడం లేదా నకిలీలను తయారు చేయడం దాదాపు అసాధ్యం.
సాధారణ నోట్లతో పోలిస్తే పాలిమర్ నోట్ల జీవితకాలం చాలా ఎక్కువ. ఫలితంగా ప్రభుత్వానికి ఏటా కొత్త నోట్ల ముద్రణ కోసం అయ్యే వేల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం ఆదా అవుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియా, బ్రిటన్, కెనడా వంటి పలు దేశాలు ఈ పాలిమర్ కరెన్సీని విజయవంతంగా వినియోగిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అదే బాటలో భారతదేశం కూడా సరికొత్త ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ విప్లవానికి సిద్ధమవడంతో, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత పటిష్టంగా మారబోతోందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.