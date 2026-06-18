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RBI: 'ఇక ఆ మెసేజ్‌లు చేయొద్దు..' బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..

RBI: బ్యాంకు కస్టమర్లను తప్పుదోవ పట్టించేలా మెసేజ్‌లు పంపే ఆర్థిక సంస్థలపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

Ravi
By Ravi
Published on: 18 Jun 2026 7:37 AM IST
RBI
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RBI: 'ఇక ఆ మెసేజ్‌లు చేయొద్దు..' బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..

RBI: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు, వివిధ రకాల ఆర్థిక సేవలను ఉపయోగించుకునే వినియోగదారులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీపి కబురు అందించింది. లోన్లు, ఇన్సూరెన్స్ లాంటి సేవల కోసం కస్టమర్లపై బ్యాంకులు నిరంతరం చూపించే మార్కెటింగ్ ఒత్తిళ్లకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర బ్యాంక్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. చాలా కాలంగా బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు తమ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి అనుసరిస్తున్న కొన్ని పద్ధతులపై ఆర్‌బీఐ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులకు కీలకమైన హెచ్చరికలు, స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఈ మార్పుల వల్ల సాధారణ వినియోగదారులకు బ్యాంకింగ్ రంగంలో మరింత పారదర్శకమైన వాతావరణం ఏర్పడనుంది.

సాధారణంగా బ్యాంకు కస్టమర్ల మొబైల్ ఫోన్లకు ప్రతిరోజూ లోన్లు లేదా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలకు సంబంధించి అనేక రకాల ఆఫర్ మెసేజ్‌లు వస్తూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా 'ఈ ఆఫర్ త్వరలో అయిపోతుంది', 'వెంటనే త్వరపడండి' లేదా 'పరిమిత సమయం మాత్రమే ఉంది' అంటూ వినియోగదారులను ఆకర్షించేలా, వారిని కంగారు పెట్టేలా ఉండే యాడ్స్, మెసేజ్‌లను కస్టమర్లకు అస్సలు పంపవద్దని ఆర్‌బీఐ బ్యాంకులను ఖచ్చితంగా ఆదేశించింది. ఇలాంటి మిస్‌లీడింగ్ ఆప్షన్లను, మోసపూరితమైన విధానాలను బ్యాంకులు వెంటనే మానుకోవాలని నియంత్రణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. వినియోగదారులను త్వరగా నిర్ణయం తీసుకునేలా బలవంతం చేయడానికి మార్కెటింగ్ ట్రిక్‌గా ఉపయోగించే ఇలాంటి పదాల వాడకాన్ని ఆర్‌బీఐ పూర్తిగా నిషేధించింది.

ఈ రకమైన కంగారు పెట్టే సందేశాలు బ్యాంకు కస్టమర్లపై మానసిక ఒత్తిడిని తీసుకువస్తున్నాయని, దీనివల్ల వారు అవసరం లేకపోయినా అనవసరమైన లోన్లు తీసుకుని ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నారని ఆర్‌బీఐ గుర్తించింది. ఒకవేళ బ్యాంకులు పంపిన ఇలాంటి తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనల వల్ల వినియోగదారులు ఎవరైనా మోసపోతే లేదా మిస్‌లీడ్ అయితే, సదరు వినియోగదారులకు బ్యాంకులు కచ్చితంగా రిఫండ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని కూడా ఆర్‌బీఐ తన ఆదేశాల్లో కఠినంగా పేర్కొంది. దీనివల్ల బ్యాంకులు కస్టమర్లకు సమాచారాన్ని అందించేటప్పుడు మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించక తప్పదు.

బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న ఈ కొత్త రూల్స్ అన్నీ కూడా రాబోయే 2027 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అధికారికంగా అమలులోకి వస్తాయని ఆర్‌బీఐ స్పష్టం చేసింది. అప్పటివరకు బ్యాంకులు తమ మార్కెటింగ్ విధానాలను, సాంకేతిక వ్యవస్థలను మార్చుకోవడానికి తగిన సమయం లభించినట్లయింది. మొత్తానికి, కస్టమర్ల హక్కులను కాపాడటంలో డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేయడంలో ఆర్‌బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నిజంగా అభినందనీయం అని బిజినెస్ నిపుణులు అంటున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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