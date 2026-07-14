స్కాన్ చేస్తే చాలు కరెన్సీ విలువ చెప్పేస్తది.. దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి RBI సూపర్ గుడ్ న్యూస్.!
దృష్టి లోపం ఉన్నవారు కరెన్సీ నోట్లను సులభంగా గుర్తించేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక అద్భుతమైన మొబైల్ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 'MANI' పేరుతో వచ్చిన ఈ యాప్ విశేషాలు, అది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం
RBI MANI App: సమాజంలో ప్రతీ ఒక్కరూ ఆర్థిక లావాదేవీల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం ఎంతో అవసరం. అయితే సాధారణ వ్యక్తులతో పోలిస్తే దృష్టి లోపం ఉన్నవారు మార్కెట్లో కరెన్సీ నోట్లను గుర్తించే సమయంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. వారి రోజువారీ ఇబ్బందులను గమనించిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఒక అద్భుతమైన మార్గాన్ని అన్వేషించింది. ఈ క్రమంలోనే వారు స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా, ఎలాంటి తడబాటు లేకుండా నగదును లెక్కించుకునేలా ఒక చక్కని మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించి అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన ఈ ప్రత్యేకమైన మొబైల్ యాప్ పేరు 'MANI'. అంటే 'Mobile Aided Note Identifier' అనమాట. ఈ యాప్ దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి ఒక డిజిటల్ కంటిలా పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్ కలిగి ఉన్న ఎవరైనా ఈ యాప్ను సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా మంది దృష్టి లోపం ఉన్నవారు ఇతరుల సహాయం అర్థించకుండానే తమ వ్యాపారాలను, కొనుగోళ్లను ఎంతో నమ్మకంతో, ధైర్యంగా చేసుకోగలుగుతున్నారు.
ఈ 'MANI' మొబైల్ యాప్ పనిచేసే విధానం చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. దృష్టి లోపం ఉన్నవారు తమ ఫోన్ ద్వారా కరెన్సీ నోటును స్కాన్ చేసినప్పుడు, ఈ యాప్ లోపల ఉన్న అత్యాధునిక స్కానింగ్ ఫీచర్ ఆ నోటును గుర్తించి, ఆడియో వాయిస్ ద్వారా దాని విలువను వినియోగదారులకు స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. దీనివల్ల వినియోగదారులు కేవలం ఆ శబ్దాన్ని వినడం ద్వారానే తమ చేతిలో ఉన్న కరెన్సీ నోటు విలువను ఏమాత్రం తప్పుల్లేకుండా ఖచ్చితంగా తెలుసుకునే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ మొబైల్ యాప్లో మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ ఏంటంటే, ఇది పూర్తిగా ఆఫ్లైన్ మోడ్లో కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేని మారుమూల గ్రామాలలో లేదా సిగ్నల్స్ సరిగ్గా లేని ప్రదేశాలలో సైతం ఈ యాప్ ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కరెన్సీ నోట్లను స్కాన్ చేసి విలువను చెబుతుంది. డేటా ఖర్చవుతుందనే భయం లేకుండా, నెట్వర్క్ సమస్యలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతీ ఒక్కరూ ఎక్కడైనా దీనిని ఎంతో సులభంగా వాడుకునే వీలు కల్పిస్తుంది.
భారతదేశం లాంటి విభిన్న సంస్కృతులు ఉన్న దేశంలో భాషా సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు, ఆర్బీఐ ఈ యాప్ను మన తెలుగు భాషతో పాటు మరో 11 భారతీయ ప్రాంతీయ భాషల్లో రూపొందించింది. దీనివల్ల ఇంగ్లీష్ రాని గ్రామీణ ప్రాంతాల వారు కూడా తమ సొంత భాషలోనే ఆడియో సూచనలను విని కరెన్సీని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. సమాజంలో వెనుకబడిన లేదా శారీరక లోపాలు ఉన్నవారికి ఇలాంటి సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తాయి.