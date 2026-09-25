News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home వ్యాపారంPost Office: 5 ఏళ్లు ఓపిక‌ప‌డితే చాలు... వ‌డ్డీ రూపంలోనే రూ. 1.8 ల‌క్ష‌లు పొందొచ్చు!

Post Office: 5 ఏళ్లు ఓపిక‌ప‌డితే చాలు... వ‌డ్డీ రూపంలోనే రూ. 1.8 ల‌క్ష‌లు పొందొచ్చు!

Post Office: పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు చాలామంది ముందుగా చూసేది రాబడితో పాటు తమ డబ్బుకు ఎంత భద్రత ఉందనే విషయం.

Mokshith
Published on: 25 Sept 2026 5:29 PM IST
Post Office
X

Post Office: 5 ఏళ్లు ఓపిక‌ప‌డితే చాలు... వ‌డ్డీ రూపంలోనే రూ. 1.8 ల‌క్ష‌లు పొందొచ్చు!

Short News

Post Office: పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు చాలామంది ముందుగా చూసేది రాబడితో పాటు తమ డబ్బుకు ఎంత భద్రత ఉందనే విషయం. మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడుల్లో రాబడి మారుతూ ఉంటుంది. అలాంటి వాటితో పోలిస్తే స్థిరమైన వడ్డీతో పొదుపు చేయాలనుకునేవారికి పోస్టాఫీస్ పథకాలు బెస్ట్ ఆప్ష‌న్‌గా చెప్పొచ్చు. ఈ స్కీమ్స్‌లో పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ ఒక‌టి.

పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ అంటే ఏమిటి?

పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్‌ను సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఇది ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ లాంటి పొదుపు పథకం. ఒకేసారి కొంత మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేసి, ఎంచుకున్న కాలానికి వడ్డీ పొందవచ్చు. పెట్టుబడి కాలం పూర్తయ్యే వరకు మార్కెట్ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా నిర్ణయించిన వడ్డీ రేటు ప్రకారం రాబడి లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం 1 సంవత్సరానికి 6.9 శాతం, 2 సంవత్సరాలకు 7.0 శాతం, 3 సంవత్సరాలకు 7.1 శాతం, 5 సంవత్సరాలకు 7.5 శాతం వడ్డీ రేట్లు ఉన్నాయి. వడ్డీ రేట్లను ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తుంది. కాబట్టి కొత్తగా డిపాజిట్ చేసే సమయంలో అమల్లో ఉన్న రేటును తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.

రూ.4 లక్షలు పెడితే 5 ఏళ్లకు ఎంత వస్తుంది?

ఒక వ్యక్తి 5 సంవత్సరాల పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్‌లో రూ.4,00,000 పెట్టుబడి పెట్టారని అనుకుందాం. ప్రస్తుతం ఉన్న 7.5 శాతం వడ్డీ రేటు ప్రకారం, త్రైమాసిక చక్రవడ్డీ విధానంలో లెక్కిస్తే 5 సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తం సుమారు రూ.5,79,979 అవుతుంది. అంటే రూ.4 లక్షల అసలు పెట్టుబడిపై దాదాపు రూ.1,79,979 వడ్డీ లభిస్తుంది. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే.. రూ.4 లక్షలను 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తే దాదాపు రూ.5.80 లక్షలు అవుతాయి. అయితే వడ్డీ రేటు, పన్ను నిబంధనలు లేదా ఖాతా నిబంధనల్లో మార్పులు ఉంటే తుది మొత్తం మారే అవకాశం ఉంటుంది.

ఏ కాలానికి ఎంత వడ్డీ వస్తుంది?

పోస్టాఫీస్ TDలో మీ అవసరాన్ని బట్టి కాలవ్యవధిని ఎంచుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం 1 సంవత్సరానికి 6.9 శాతం, 2 సంవత్సరాలకు 7 శాతం, 3 సంవత్సరాలకు 7.1 శాతం, 5 సంవత్సరాలకు 7.5 శాతం వడ్డీ అందుతోంది. ఎక్కువ కాలం డబ్బును ఉంచగలిగితే 5 సంవత్సరాల ఎంపికలో ప్రస్తుత రేటు 7.5 శాతంగా ఉంది. అయితే ఎక్కువ వడ్డీ కోసం మాత్రమే 5 సంవత్సరాల కాలాన్ని ఎంచుకోవడం కాకుండా.. ఆ సమయంలో డబ్బు అవసరం ఉందా లేదా అనేది కూడా చూడాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ముందుగానే డిపాజిట్‌ను తీసుకోవాల్సి వస్తే వర్తించే నిబంధనలు, వడ్డీ లెక్కింపులో మార్పులు ఉండొచ్చు. అందుకే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పోస్టాఫీస్‌లో ప్రస్తుత నిబంధనలను తెలుసుకోవడం మంచిది.

పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఇవి గుర్తుంచుకోండి

పోస్టాఫీస్ TDలో రాబడి మార్కెట్‌పై ఆధారపడదు. అందువల్ల మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను తీసుకోలేని, స్థిరమైన రాబడి కోరుకునే వారికి ఇది ఉపయోగపడే పొదుపు మార్గంగా ఉంటుంది. అయితే ‘ప్రభుత్వం హామీ’ అంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా అన్ని అంశాలకు ఒకే విధమైన రాబడి ఉంటుందని కాదు. వడ్డీ రేట్లు ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో కొత్తగా చేసే డిపాజిట్లకు రేట్లు మారవచ్చు.

అలాగే 5 సంవత్సరాల TDకి ఆదాయపు పన్ను నిబంధనలు వర్తించవచ్చు. ముఖ్యంగా పన్ను ప్రయోజనం, ముందస్తు ఉపసంహరణ, వడ్డీ చెల్లింపు విధానం వంటి అంశాలను పెట్టుబడికి ముందు పరిశీలించాలి. కాబట్టి రూ.4 లక్షలను ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారు తమ ఆర్థిక అవసరాలు, పెట్టుబడి కాలం, పన్ను పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.

post office time depositpost office TDpost office investmentpost office 5 year TD
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X