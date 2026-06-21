Post Office: రోజూ 100 పక్కన పెట్టండి.. 5 ఏళ్లలో మీ చేతికి రెండున్నర లక్షలు వస్తాయి
Post Office: పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) పథకం మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.
Post Office: పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) పథకం మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. తక్కువ మొత్తంతో ప్రారంభించవచ్చే ఈ పథకంలో ప్రతి నెలా క్రమం తప్పకుండా డబ్బు జమ చేస్తే మంచి రాబడి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్పై 6.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది.
పోస్టాఫీస్ RD స్కీమ్ అంటే ఏమిటి?
రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) అనేది ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని జమ చేసే పొదుపు పథకం. ఈ పథకాన్ని పోస్టాఫీస్ నిర్వహిస్తుంది. చిన్న మొత్తాలతో కూడా ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. జీతం పొందే ఉద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారులు, గృహిణులు, విద్యార్థులు ఇలా ఎవరైనా ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
6.7 శాతం వడ్డీతో రిటర్న్పై రిటర్న్
ప్రస్తుతం పోస్టాఫీస్ RD ఖాతాలపై సంవత్సరానికి 6.7 శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది. ఈ వడ్డీని ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి లెక్కిస్తారు. అంటే వచ్చిన వడ్డీని అసలు మొత్తానికి కలిపి మళ్లీ వడ్డీ లెక్కిస్తారు. దీనిని చక్రవడ్డీ (Compound Interest) అంటారు. దీంతో పెట్టుబడిదారులకు అదనపు లాభం లభిస్తుంది.
నెలకు రూ.3,500 జమ చేస్తే ఎంత వస్తుంది?
ఒక వ్యక్తి ప్రతి నెలా రూ.3,500 చొప్పున 5 సంవత్సరాల పాటు RD ఖాతాలో జమ చేస్తే మొత్తం 60 నెలల్లో పెట్టుబడి రూ.2,10,000 అవుతుంది. నెలవారీ పెట్టుబడి రూ.3,500 5 ఏళ్ల కాలపరిమితికి అనుకుంటే మీరు పెట్టిన మొత్తం పెట్టుబడి: రూ.2,10,000 అవుతుంది. ప్రస్తుత 6.7 శాతం వడ్డీ రేటు ప్రకారం, 5 సంవత్సరాల ముగింపులో సుమారు రూ.39,000 వరకు వడ్డీ లభించే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో మొత్తం మెచ్యూరిటీ మొత్తం సుమారు రూ.2.49 లక్షలకు చేరుతుంది.
ఈ పథకంలో డబ్బు ఎంత సురక్షితం?
పోస్టాఫీస్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. అందువల్ల ఈ పథకంలో పెట్టిన డబ్బు అత్యంత భద్రంగా ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల ప్రభావం ఉండదు. క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేసే అలవాటు కూడా ఏర్పడుతుంది. భవిష్యత్ అవసరాలు, పిల్లల చదువులు, కుటుంబ ఖర్చులు లేదా చిన్న లక్ష్యాల కోసం ఈ పథకం ఉపయోగపడుతుంది.
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
పోస్టాఫీస్ RD పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. వడ్డీ రేట్లను ప్రభుత్వం కాలానుగుణంగా మార్చవచ్చు. మెచ్యూరిటీ మొత్తం అప్పటి వడ్డీ రేట్లు, నిబంధనల ఆధారంగా కొంత మారవచ్చు.
ప్రతి నెలా నిర్ణీత తేదీకి డబ్బు జమ చేయడం అవసరం. ఆలస్యంగా జమ చేస్తే జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంటుంది.