Post office: రోజుకు రూ. 50 పక్కన పెడితే.. రూ. రెండున్నర లక్షలు పొందొచ్చు. బెస్ట్ సేవింగ్ స్కీమ్
Post office: భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు కూడబెట్టాలంటే లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
Post office: భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు కూడబెట్టాలంటే లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి రోజు చిన్న మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేస్తే కూడా మంచి నిధిని సృష్టించుకోవచ్చు. అలాంటి సురక్షితమైన పొదుపు పథకాలలో పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) ఒకటి.
రోజుకు రూ.50 పొదుపు చేస్తే ఎంత మొత్తం చేరుతుంది?
రోజుకు రూ.50 దాచితే నెలకు సుమారు రూ.1,500 అవుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని పోస్టాఫీస్ RDలో 10 సంవత్సరాల పాటు క్రమం తప్పకుండా జమ చేస్తే మొత్తం పెట్టుబడి రూ.1.80 లక్షలు అవుతుంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 6.7 శాతం వార్షిక వడ్డీ ప్రకారం లెక్కిస్తే, 10 ఏళ్ల చివరికి వడ్డీ రూపంలో సుమారు రూ.76 వేల వరకు లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో అసలు, వడ్డీ కలిపి మీ చేతికి సుమారు రూ.2.56 లక్షలు అందుతాయి. (వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు ఉంటే మెచ్యూరిటీ మొత్తం కూడా మారవచ్చు.)
పోస్ట్ ఆఫీస్ RDలో ఎవరైనా ఖాతా తెరవొచ్చా?
ఈ పథకంలో భారతీయ పౌరులెవరైనా ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. కనీసంగా రూ.100తో కూడా పెట్టుబడి ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట పెట్టుబడిపై ఎలాంటి పరిమితి లేదు. మీ ఆర్థిక సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ప్రతి నెలా ఎంత మొత్తం అయినా జమ చేయవచ్చు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పేరుపై కూడా ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. పిల్లలకు 10 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత వారి పేరుతో స్వతంత్రంగా ఖాతా నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ స్కీమ్లో లభించే ప్రధాన ప్రయోజనాలు
పోస్ట్ ఆఫీస్ RD కేవలం పొదుపు పథకం మాత్రమే కాదు. ఇందులో పెట్టుబడిదారులకు మరికొన్ని సౌకర్యాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీతో పెట్టుబడికి భద్రత. ప్రస్తుతం 6.7 శాతం వార్షిక వడ్డీ. చిన్న మొత్తంతోనే పెట్టుబడి ప్రారంభించే అవకాశం. మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఖాతాను పొడిగించుకునే సౌకర్యం. కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో కూడా ఖాతా ప్రారంభించుకునే వెసులుబాటు.
అవసరమైతే రుణం కూడా..
ఈ పథకంలో మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం రుణ సౌకర్యం. ఖాతా ప్రారంభించిన తర్వాత కనీసం ఒక సంవత్సరం పూర్తై, వరుసగా 12 నెలల వాయిదాలు చెల్లించి ఉంటే, మీరు జమ చేసిన మొత్తంలో 50 శాతం వరకు రుణంగా పొందవచ్చు. ఈ రుణంపై RD వడ్డీ రేటుకు అదనంగా 2 శాతం మాత్రమే వడ్డీ వసూలు చేస్తారు. రుణాన్ని ఒకేసారి లేదా విడతల వారీగా తిరిగి చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ రుణం పూర్తిగా చెల్లించకపోతే, మెచ్యూరిటీ సమయంలో మీకు వచ్చే మొత్తంలో నుంచి బకాయిని సర్దుబాటు చేస్తారు.
ఎవరికి ఈ పథకం మంచి ఎంపిక?
ప్రతి నెలా తక్కువ మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయాలనుకునే ఉద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారులు, గృహిణులు, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు కూడబెట్టాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు ఈ పథకం మంచి ఎంపికగా చెప్పవచ్చు. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం లేకుండా, సురక్షితంగా పెట్టుబడి పెంచుకోవాలనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ RD అనువైన మార్గం. రోజుకు కేవలం రూ.50 పొదుపుతోనే కొన్ని సంవత్సరాల్లో లక్షల రూపాయల నిధిని సమకూర్చుకునే అవకాశం ఈ పథకం కల్పిస్తోంది.