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Post office: ప్రతీ నెల మీకు వచ్చే రూ. 2 వేల పెన్షన్ తో ఇలా చేయండి

Post office: డబ్బు సంపాదించడం కాదు దానిని సరైన విధానంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ముఖ్యమని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Mokshith
Published on: 17 Jun 2026 11:52 AM IST
Post office
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Post office: ప్రతీ నెల మీకు వచ్చే రూ. 2 వేల పెన్షన్ తో ఇలా చేయండి

Post office: డబ్బు సంపాదించడం కాదు దానిని సరైన విధానంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ముఖ్యమని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతుంటారు. సరైన ప్రణాళికతో దీర్ఘకాలం పెట్టుబడి పెడుతూ పోతుంటే మంచి రిటర్న్స్ ను పొందవచ్చు. ఇలాంటి వారి కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) పేరుతో ఒక పథకాన్ని అందిస్తోంది.

పోస్టాఫీస్ RD స్కీమ్ అంటే ఏంటి?

పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) స్కీమ్ ఒక సురక్షిత పొదుపు పథకం. ఇందులో ప్రతి నెల ఒకే స్థిరమైన మొత్తాన్ని జమ చేస్తారు. సాధారణంగా 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితి ఉంటుంది. చివర్లో జమ చేసిన మొత్తం మీద వడ్డీ కలిపి మంచి రాబడి అందుతుంది. ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఆధారిత పథకం కావడంతో రిస్క్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

నెలకు రూ. 2000 పొదుపు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది?

మీరు ప్రతి నెల రూ. 2000 పోస్టాఫీస్ RDలో జమ చేస్తే 5 సంవత్సరాల్లో మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 1,20,000 అవుతుంది. ప్రస్తుతం సుమారు 6.7% వడ్డీ రేటు ప్రకారం, మెచ్యూరిటీ సమయంలో మీకు సుమారు రూ. 1,40,000 నుండి రూ. 1,45,000 వరకు రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే వడ్డీ రూపంలో సుమారు రూ. 20,000 నుండి రూ. 25,000 వరకు అదనంగా లభిస్తుంది.

రిస్క్ లేకుండా భద్రమైన పెట్టుబడి..

ఈ స్కీమ్‌లో మార్కెట్ రిస్క్ ఉండదు. షేర్ మార్కెట్ లాగా ధరలు మారిపోవు. ప్రభుత్వం హామీతో ఉండే పెట్టుబడి కావడంతో మీ డబ్బు పూర్తిగా భద్రంగా ఉంటుంది. చిన్న మొత్తంతో మొదలుపెట్టే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరం.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న రూ. 2000 పెన్షన్‌తో పొదుపు ప్లాన్

ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కొందరికి నెలకు రూ. 2000 పెన్షన్ వస్తోంది. ఆ మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయకుండా అలాగే RDలో పెట్టుకుంటే మంచి భవిష్యత్ ఫండ్ తయారవుతుంది.

ఉదాహరణకు నెలకు రూ. 2000 RDలో పెడితే 5 ఏళ్లకు రూ. 1.4 లక్షల వరకు ఫండ్ అదే పెన్షన్‌ను కొనసాగిస్తూ పొదుపు చేస్తే దీర్ఘకాలంలో పెద్ద మొత్తంగా మారుతుంది ఈ విధంగా చిన్న పెన్షన్ కూడా పెద్ద సేవింగ్స్‌గా మారే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎవరికీ ఈ స్కీమ్ బెస్ట్?

ఈ పోస్టాఫీస్ RD స్కీమ్ ముఖ్యంగా స్థిరమైన జీతం లేదా పెన్షన్ వచ్చే వారు, రిస్క్ లేకుండా పొదుపు చేయాలనుకునే వారు, పిల్లల చదువు లేదా భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఫండ్ కావాలనుకునే వారు, చిన్న మొత్తంతో పొదుపు అలవాటు మొదలుపెట్టాలనుకునే వారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మీకు సమీపంలో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్ ను సందర్శించండి.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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