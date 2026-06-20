Post Office: నెలకు రూ. 1500 పక్కన పెట్టి చూడండి.. మ్యాజిక్ ఎలా ఉంటుందో మీరే చూడండి
Post Office: Post Office: భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయాలని అనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) పథకం మంచి ఎంపికగా నిలుస్తోంది.
Post Office: భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయాలని అనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) పథకం మంచి ఎంపికగా నిలుస్తోంది. చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభించే ఈ పథకం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు సురక్షితంగా డబ్బు కూడబెట్టుకోవచ్చు.
పొదుపు అలవాటును పెంచే పోస్టాఫీస్ RD:
చాలా మందికి ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం సాధ్యం కాదు. అలాంటి వారికి ప్రతి నెలా కొంత మొత్తాన్ని జమ చేస్తూ పొదుపు చేసే అవకాశం పోస్టాఫీస్ RD కల్పిస్తోంది. ఈ పథకంలో కనీస మొత్తంతోనే ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. ఉద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారులు, గృహిణులు, విద్యార్థులు కూడా తమ ఆదాయానికి అనుగుణంగా ఈ పథకాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
5 సంవత్సరాల కాలపరిమితితో ఆకర్షణీయమైన రాబడి:
పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ పథకం సాధారణంగా 5 సంవత్సరాల కాలవ్యవధితో ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తాన్ని జమ చేయాలి. గడువు ముగిసిన తర్వాత మీరు చెల్లించిన మొత్తం పాటు వడ్డీని కూడా కలిపి చెల్లిస్తారు. ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై ఏడాదికి 6.70 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న పెట్టుబడి కావడంతో భద్రత పరంగా కూడా పెట్టుబడిదారులు నమ్మకంగా ముందుకు రావచ్చు.
నెలకు రూ.1,500 జమ చేస్తే ఎంత వస్తుంది?
ఈ పథకంలో నెలకు రూ.1,500 చొప్పున 60 నెలలు జమ చేస్తే మొత్తం పెట్టుబడి రూ.90,000 అవుతుంది. దీనికి వర్తించే వడ్డీని కలిపితే మెచ్యూరిటీ సమయానికి దాదాపు రూ.1.07 లక్షల వరకు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
అలాగే నెలకు రూ.1,000 చొప్పున జమ చేసినట్లయితే 5 సంవత్సరాల్లో మొత్తం రూ.60,000 పెట్టుబడి అవుతుంది. వడ్డీ కలిపి గడువు పూర్తయ్యే నాటికి సుమారు రూ.71 వేల వరకు పొందవచ్చు. పెట్టుబడి మొత్తం పెరిగే కొద్దీ మెచ్యూరిటీ మొత్తంలో కూడా పెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
ఎవరికి ఈ పథకం ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది?
భవిష్యత్తులో పిల్లల విద్య, కుటుంబ అవసరాలు, చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించడం లేదా అత్యవసర నిధిని సిద్ధం చేసుకోవడం వంటి లక్ష్యాలు ఉన్నవారికి ఈ పథకం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రతి నెలా నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని క్రమశిక్షణతో పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని పెట్టుబడిదారులు కూడా ఈ స్కీమ్ను ఎంచుకుంటున్నారు.
ఖాతా తెరవడం ఎలా? అవసరమైన ప్రక్రియ ఏమిటి?
పోస్టాఫీస్ RD ఖాతా ప్రారంభించేందుకు సమీప పోస్టాఫీస్ను సందర్శించాలి. ఆధార్, పాన్, చిరునామా ధ్రువీకరణ వంటి అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించి సులభంగా ఖాతా తెరవవచ్చు. ఖాతా ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రతి నెలా నిర్ణీత తేదీలో డబ్బు జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం డిజిటల్ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో చెల్లింపులు మరింత సౌకర్యవంతంగా మారాయి.