రోజుకు రూ.6 పొదుపుతో మీ బిడ్డ లక్షాధికారి.. పోస్ట్ ఆఫీస్ ‘బాల్ జీవన్ బీమా యోజన’ పూర్తి వివరాలు!
Bal Jeevan Bima Yojana: పిల్లల చదువు, పెళ్లి ఖర్చుల కోసం పుట్టినప్పటి నుంచే పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ 'బాల్ జీవన్ బీమా యోజన' (Bal Jeevan Bima Yojana) ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.
Bal Jeevan Bima Yojana: నేటి కాలంలో పిల్లల చదువుల నుంచి పెళ్లి వరకు లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతున్నాయి. అందుకే, పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచే వారి భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా ఒక అద్భుతమైన ఇన్సూరెన్స్ కమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పథకాన్ని అందిస్తోంది. అదే 'బాల్ జీవన్ బీమా యోజన' (బాల బీమా యోజన). ఇందులో రోజుకు కేవలం రూ.6 చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టి మీ బిడ్డను లక్షాధికారిని చేయవచ్చు. ఈ పథకం యొక్క పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు మరియు ప్రయోజనాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పథకం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు:
ఈ పథకం ఒక కుటుంబంలోని గరిష్టంగా ఇద్దరు పిల్లలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పెట్టుబడి పెట్టడానికి పిల్లల వయస్సు 5 సంవత్సరాల నుండి 20 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. పాలసీని కొనుగోలు చేసే తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల వయస్సు 45 ఏళ్లు మించకూడదు. ఈ పాలసీ ద్వారా లభించే కనీస అస్యూర్డ్ మొత్తం (Sum Assured) రూ. 1 లక్షగా ఉంటుంది. మీ వీలును బట్టి ప్రీమియం మొత్తాన్ని నెలవారీ, త్రైమాసికం (3 నెలలు), అర్ధ సంవత్సరం (6 నెలలు) లేదా వార్షిక ప్రాతిపదికన జమ చేయవచ్చు.
ప్రీమియం మరియు లభించే బోనస్:
ఈ చైల్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కింద పిల్లల వయస్సును బట్టి ప్రతి రోజు రూ.6 నుండి రూ.18 వరకు ప్రీమియం డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్లాన్లో మెచ్యూరిటీ పూర్తి కాగానే రూ. 1 లక్ష గ్యారెంటీ ప్రయోజనంతో పాటు అదనపు బోనస్ కూడా అందుతుంది. మీకు రూ. 1000 హామీ మొత్తంపై ప్రతి సంవత్సరం రూ. 48 బోనస్ అదనంగా లభిస్తుంది.
ఈ పథకంలో ఉన్న అదనపు ప్రయోజనాలు:
ప్రీమియం వేవర్ బెనిఫిట్ (ప్రీమియం మినహాయింపు): ఒకవేళ పాలసీ మెచ్యూరిటీకి ముందే పాలసీదారుడు (తండ్రి/తల్లి) మరణిస్తే.. ఆ తర్వాత సదరు బిడ్డ ఈ పాలసీకి ఎటువంటి ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రీమియంలన్నీ రద్దవుతాయి.
పూర్తి మెచ్యూరిటీ గ్యారెంటీ: పాలసీదారుడు మరణించినప్పటికీ, పాలసీ వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత పిల్లలకు పూర్తి మెచ్యూరిటీ మొత్తం (బోనస్తో కలిపి) అందుతుంది.
సరెండర్ పాలసీ: ఒకవేళ పాలసీని మధ్యలోనే ఆపేయాలనుకుంటే, పథకం ప్రారంభించిన 5 సంవత్సరాల తర్వాత దీనిని సరెండర్ చేసుకునే సదుపాయం కలదు.
గమనిక: ఈ పాలసీపై ఎటువంటి లోన్ (రుణ) సదుపాయం ఉండదు.
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? (Application Process)
బాల్ జీవన్ బీమా యోజన కోసం దరఖాస్తు చేయడం చాలా సులభం. తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు తమకు సమీపంలోని పోస్టాఫీసుకు వెళ్లి 'బాల బీమా యోజన' దరఖాస్తు ఫారమ్ను పూరించాలి. ఫారమ్లో పిల్లల వివరాలు (పేరు, వయస్సు, చిరునామా) మరియు పాలసీదారుడి వివరాలను ఖచ్చితంగా నమోదు చేయాలి. దరఖాస్తుతో పాటు దరఖాస్తుదారుడి గుర్తింపు కార్డు (ID Proof), చిరునామా రుజువు (Address Proof) మరియు పిల్లల వయస్సు ధృవీకరణ పత్రాలను జతచేసి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.