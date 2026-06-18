PM Kisan : ఈ చిన్న పని చేయకపోతే పీఎం కిసాన్ డబ్బులు పైసా రావు.. వెంటనే చేసేయండి
PM Kisan : పీఎం కిసాన్ యోజన 23వ విడత నిధులను జూన్ 20న కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుంది. ఈ రూ.2,000 సాయం పొందడానికి రైతులు ఖచ్చితంగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి.
PM Kisan : భారతదేశంలోని చిన్న, సన్నకారు రైతుల పెట్టుబడి అవసరాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం తదుపరి విడతకు సర్వం సిద్ధమైంది. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది రైతులు తమ అకౌంట్లలో పడే రూ.2,000 ల 23వ విడత కిస్తీ కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వారి నిరీక్షణకు తెరదించుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విడత నిధుల విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. పీఎం కిసాన్ పోర్టల్లో భూమి వివరాలు సరిగ్గా నమోదై, బ్యాంక్ ఖాతాలకు యూఐడీ అనుసంధానమై, ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ప్రతి రైతుకు ఈ లబ్ధి చేకూరనుంది.
ఎప్పుడు, ఎక్కడి నుంచి నిధులు విడుదలవుతాయి?
గత మార్చి 13, 2026 న అస్సాంలోని గువహటి వేదికగా జరిగిన ఒక భారీ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పీఎం కిసాన్ 22వ విడత నిధులను విజయవంతంగా విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు సరిగ్గా మూడు నెలల తర్వాత 23వ విడత నిధులను జూన్ 20, 2026న రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేయనున్నారు. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ పద్ధతి ద్వారా ఈ లబ్ధి నేరుగా అర్హులైన రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి వెళ్లిపోతుంది. పశ్చిమ బెంగాల్లోని హుగ్లీ జిల్లా తారకేశ్వర్ ప్రాంతం నుంచి ప్రధాని మోదీ ఈ నిధులను ఆన్లైన్ ద్వారా బటన్ నొక్కి విడుదల చేయనున్నారు.
పీఎం కిసాన్ యోజన ముఖ్య ఉద్దేశం
ఈ ప్రతిష్టాత్మక పథకం కింద, అర్హులైన ప్రతి రైతు కుటుంబానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.6,000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ఈ మొత్తం మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఇవ్వకుండా.. ఏడాదిలో మూడు విడతలుగా, విడతకు రూ.2,000 చొప్పున సమానంగా రైతుల ఖాతాల్లో వేస్తుంది. ఈ నగదు సాయం రైతులకు సాగు సమయంలో విత్తనాలు, ఎరువులు, ఆధునిక వ్యవసాయ పరికరాలు కొనుగోలు చేయడానికి, సాగుకు అవసరమైన ఇతర చిన్న చిన్న పెట్టుబడి ఖర్చులను ప్రభుత్వ మద్దతుతో తీర్చుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది.
లాభ లబ్ధిదారుల జాబితాలో పేరు చూసుకోవడం ఎలా?
మీ పేరు పీఎం కిసాన్ అధికారిక లబ్ధిదారుల జాబితాలో ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం చాలా సులభం. దీనికోసం రైతులు ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన పని లేదు, తమ మొబైల్లోనే చెక్ చేసుకోవచ్చు.
* మొదట పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://pmkisan.gov.in/ ను ఓపెన్ చేయాలి.
* హోమ్పేజీలో కనిపించే ఫార్మర్స్ కార్నర్ సెక్షన్లోకి వెళ్లాలి.
* అక్కడ ఉన్న మెనూలో బెనిఫిషియరీ లిస్ట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
* ఆ తర్వాత వచ్చే కొత్త పేజీలో మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, బ్లాక్, గ్రామం పేరును సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
* చివరగా గెట్ రిపోర్ట్ పై క్లిక్ చేస్తే, మీ గ్రామంలో అర్హులైన రైతుల పేర్ల జాబితా స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
23వ విడత డబ్బులు ఎవరికి రావు?
అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈసారి లబ్ధిదారుల జాబితాను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. కొన్ని అనుమానాస్పద కేసులను గుర్తించి, వారి పేర్లను లిస్ట్ నుండి తొలగించాలని నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 1, 2019 తర్వాత భూమి యాజమాన్య హక్కులను పొందిన వారికి ఈ నిధులు నిలిపివేయబడతాయి. అలాగే, ఒకే కుటుంబంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది (ఉదాహరణకు భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ, లేదా ఒకే ఇంట్లో తండ్రి, కొడుకు ఇద్దరూ) ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతుంటే వారిని అనర్హులుగా గుర్తిస్తున్నారు. ఇటువంటి అనుమానాస్పద కేసులకు సంబంధించిన నిధులను ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ పూర్తయ్యే వరకు హోల్డ్లో పెట్టనున్నారు.
ఈ-కేవైసీ ప్రాధాన్యత, సులభమైన పద్ధతులు
పీఎం కిసాన్ నిబంధనల ప్రకారం నమోదైన ప్రతి రైతుకు ఈ-కేవైసీ చేయడం తప్పనిసరి. ఇది పూర్తి చేయని రైతులకు జూన్ 20న వచ్చే రూ.2,000 కిస్తీ నిలిచిపోతుంది. దీనికోసం ప్రభుత్వం మూడు సులభమైన మార్గాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మొదటి పద్ధతిలో, రైతులు వెబ్సైట్కు వెళ్లి ఓటీపీ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఉచితంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. రెండో పద్ధతిలో, బయోమెట్రిక్ విధానం ద్వారా దగ్గరలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) లేదా స్టేట్ సర్వీస్ కేంద్రాలకు వెళ్లి పూర్తి చేయవచ్చు. ఇక మూడో పద్ధతి అత్యంత ఆధునికమైనది. పీఎం కిసాన్ మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఫేస్ అథెంటికేషన్’ (మొఖాన్ని స్కాన్ చేయడం) ద్వారా కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఇంట్లో కూర్చుని ఈ-KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చు.