Flat Vs Plot: ప్లాట్ కొందామా? ఫ్లాట్ కొందామా? మీ భవిష్యత్తుకు ఏది బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్?
Flat Vs Plot: సొంతిల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. అయితే, రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఓపెన్ ప్లాట్ కొనాలా లేక అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ కొనాలా అనే సందేహం చాలామందికి వస్తుంది.
Flat Vs Plot: రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారా? మీ మనసులో మొదట మెదిలే ప్రశ్న.. ఓపెన్ ప్లాట్ తీసుకోవాలా లేక అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ కొనుక్కోవాలా? ఎవరిని అడిగినా వాళ్లకు తోచిన సలహా ఇస్తారు. కానీ, మన కష్టార్జితాన్ని ఎందులో పెడితే భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు వస్తాయో ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
సొంతిల్లు అనేది మనందరి జీవితంలో ఒక అందమైన కల. పెళ్లి కాగానే ఒక ఇల్లు ఉండాలనే ఆలోచనతో చాలామంది భారీగా అప్పులు చేసి ఈఎంఐల ఊబిలో కూరుకుపోతారు. కానీ, మన భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుగా ఓపెన్ ప్లాట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఎంతో ఉత్తమం. ఫ్లాట్లు లేదా విల్లాలకు కోట్లు వెచ్చించే బదులు, తక్కువ బడ్జెట్లో వచ్చే ప్లాట్ కొనుక్కోవడం ద్వారా మీరు ఆర్థిక భద్రతను సులభంగా సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి తెలివైన నిర్ణయం కుటుంబానికి ఎప్పుడూ ఒక రక్షణ కవచంలా ఉంటుంది. ఇది మనకు నిజమైన మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. అనవసరమైన అప్పుల బారిన పడకుండా ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చు.
అపార్ట్మెంట్లలో కొనే ఫ్లాట్లకు కాలం గడిచేకొద్దీ భవనం పాతబడిపోయి దాని విలువ క్రమేణా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి తోడు ప్రతి నెలా వేల రూపాయలు కేవలం మెయింటెనెన్స్ కోసమే చెల్లించాల్సి వస్తుంది. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లేదా స్టాండ్ అలోన్ అపార్ట్మెంట్ అయినా సరే, మనం ఆ భారీ నిర్వహణ ఖర్చులను భరించక తప్పదు. కానీ ఓపెన్ ప్లాట్లలో ఈ నెలవారీ బాధలు ఏమీ అస్సలు ఉండవు. ఒకసారి కొని వదిలేస్తే చాలు, దాని విలువ ఏటికేటకీ అమాంతం పెరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప ఏనాటికీ తగ్గదు. అందుకే ఇది ఎంతో ఉత్తమమైన పెట్టుబడి మార్గం అని నిపుణులు చెబుతుంటారు. నగరాల్లో ఒక మోస్తరు ఇల్లు లేదా విల్లా కొనాలంటే కనీసం కోటిన్నర రూపాయలు చేతిలో ఉండాల్సిందే. అంత భారీ మొత్తం సామాన్యులకు ఒక కలగానే మిగిలిపోతుంది. అదే ఓపెన్ ప్లాట్ అయితే కేవలం పది నుంచి ఇరవై లక్షల బడ్జెట్లో కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న ప్రాంతాల్లో సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. మన నెలవారీ ఆదాయంలో కొంత పొదుపు చేసి, ఇలాంటి చిన్నపాటి పెట్టుబడులు పెడితే, భవిష్యత్తులో అవి ఎన్నో రెట్లు లాభాలను అందిస్తాయి. ఆ వచ్చిన భారీ లాభాలతో మీరు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అప్పు లేకుండా మీకు నచ్చిన అందమైన ఇల్లును చాలా దర్జాగా నిర్మించుకోవచ్చు.
ఒకవేళ మన జీవితంలో ఏదైనా అనుకోని ఆర్థిక ఇబ్బంది ఎదురైతే, ఫ్లాట్ లేదా ఇంటిని వెంటనే అమ్మి నగదుగా మార్చుకోవడం చాలా కష్టమైన పని. కానీ, ఓపెన్ ప్లాట్ అయితే దానికి ఎప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి, దానిని వెంటనే అమ్మి సులభంగా ఆ గండం నుంచి బయటపడవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు సైతం రియల్ ఎస్టేట్లో, మరీ ముఖ్యంగా ఓపెన్ ప్లాట్లలోనే ఎందుకు భారీగా పెట్టుబడులు పెడతారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భూమి మాత్రమే ఎప్పటికీ మనకు అండగా నిలిచే నిజమైన ఆస్తి. కష్టకాలంలో భూమి ఎంతో ఆసరా ఇస్తుంది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సరైన ప్రణాళిక, నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. దళారుల మాయమాటలు నమ్మి మోసపోకుండా, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన హెచ్ఎండిఏ లేదా డిటిసిపి అనుమతులు ఉన్న చట్టబద్ధమైన లేఅవుట్లలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఆచితూచి అడుగులు వేస్తే రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఎవరైనా సరే అద్భుతమైన లాభాలను సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇతరులను మెప్పించడానికి కాకుండా, మీ సొంత కుటుంబ ఆర్థిక భద్రతను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని సరైన నిర్ణయం తీసుకోండి. భవిష్యత్తు కోసం మీరు వేసే ఈ చిన్న అడుగు రేపు మీకు ఒక బలమైన ఆర్థిక పునాదిగా మారుతుంది.