Petrol Price : కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి కీలక ప్రకటన.. త్వరలోనే తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
Petrol Price : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు తగ్గడంతో త్వరలోనే దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి కీలక సంకేతాలు ఇచ్చారు.
Petrol Price : దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం నుంచి సామాన్యులకు త్వరలోనే ఉపశమనం లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా పడిపోతుండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. జూన్ నెలలోనే చమురు ధరలు 15 శాతానికి పైగా క్షీణించగా, గడచిన వారంలోనే ఏకంగా 8 శాతం మేర పతనమయ్యాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి దేశంలో ఇంధన ధరల తగ్గింపుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ధరలు తగ్గడానికి ఇంకా సమయం ఎందుకు పడుతోంది?
ఉత్తరప్రదేశ్లోని సోనభద్ర జిల్లాలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి మాట్లాడుతూ అసలు రహస్యాన్ని బయటపెట్టారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రేట్లు తగ్గిన మాట నిజమే అయినా, ఆ తక్కువ ధర ముడిచమురు ఇంకా భారతీయ రిఫైనరీలకు చేరలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు గతంలో ఎక్కువ ధర పెట్టి కొనుగోలు చేసిన పాత ముడిచమురు స్టాక్నే ప్రాసెస్ చేస్తున్నాయని వివరించారు. ఈ పాత స్టాక్ అయిపోయి, కొత్తగా తక్కువ ధరకు కొన్న చమురు రిఫైనరీలకు చేరిన వెంటనే దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ రిటైల్ ధరలు తగ్గుతాయని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
ప్రపంచ సంక్షోభంలోనూ స్థిరంగా భారత ఇంధన రేట్లు
ప్రస్తుతం మిడిల్ ఈస్ట్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా హర్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ గొడవల వల్ల గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్ తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఈ ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఇంధన ధరలు పెరిగినప్పటికీ, భారతదేశంలో మాత్రం ధరలు చాలా వరకు స్థిరంగానే ఉన్నాయని మంత్రి సమర్థించుకున్నారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 2021 నవంబర్, 2022 మే నెలలతో పాటు ఇటీవల కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ పై సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని భారీగా తగ్గించిందని, లీటరుకు సుమారు రూ.10 వరకు భారాన్ని ప్రభుత్వమే భరించి ప్రజలపై పడకుండా చూసిందని గుర్తుచేశారు.
ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్ ఎంతో బెటర్
ఐక్యరాజ్యసమితిలో ఉన్న 193 దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితులను, అక్కడి ఇంధన ధరలను ఉదహరిస్తూ మంత్రి పూరి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. ప్రపంచంలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, మిడిల్ ఈస్ట్ సంక్షోభం తర్వాత అన్ని దేశాల్లో పెట్రోల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయని, కానీ భారత్ కంటే కేవలం జపాన్లో మాత్రమే చమురు ధరల పెరుగుదల తక్కువగా ఉందని ఆయన అన్నారు. మనదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల గరిష్ట పెంపు కేవలం రూ.7.60 లోపే పరిమితమైందని చెప్పారు. చమురు కంపెనీలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల వల్ల ప్రతిరోజూ దాదాపు రూ.1,000 కోట్ల మేర నష్టపోతున్నప్పటికీ.. ఆ భారాన్ని కస్టమర్లపైకి నెట్టకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం రక్షించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్, ఇతర నగరాల్లో నేటి ధరల వివరాలు
ప్రస్తుతానికి దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఇంధన ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు నమోదు కాలేదు. తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 115.73 మార్కు వద్ద విక్రయించబడుతుండగా, డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ. 103.82 లుగా స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ఇక దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాల విషయానికి వస్తే.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పెట్రోల్ రూ. 102.12, డీజిల్ రూ. 95.20 లుగా ఉంది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో పెట్రోల్ రూ. 111.21, డీజిల్ రూ. 97.83 వద్ద ఉంది. కోల్కతాలో పెట్రోల్ రూ. 113.51, డీజిల్ రూ. 99.82 గా ఉండగా, చెన్నైలో పెట్రోల్ ధర రూ. 107.77, డీజిల్ రూ. 99.55 లుగా విక్రయించబడుతోంది. త్వరలోనే ఈ ధరలన్నీ మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.