Petrol Price Today : ఒకే దేశం.. వేర్వేరు ధరలు.. ఈరోజు పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త రేట్లు ఇవే
Petrol Price Today : దేశవ్యాప్తంగా జూలై 10వ తేదీకి సంబంధించిన పెట్రోల్, డీజిల్ తాజా ధరలను ప్రభుత్వ చమురు సంస్థలు విడుదల చేశాయి.
Petrol Price Today : మీ బైక్ లేదా కారులో ఇంధనం నింపాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే వాహనదారులు బంకులకు వెళ్లే ముందు తమ నగరంలోని లేటెస్ట్ రేట్లను ఒకసారి చూసుకోవడం చాలా మంచిది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు జూలై 10వ తేదీకి సంబంధించిన పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలను విడుదల చేశాయి. ఈరోజు కూడా దేశంలోని మెజారిటీ నగరాల్లో ఇంధన ధరలలో ఎలాంటి పెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకోలేదు. దాదాపు అన్ని చోట్లా పాత ధరలే కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ప్రతి నగరం రేటు భౌగోళిక పరిస్థితులను బట్టి వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ఇంధన ధరలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకే అప్డేట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి, ప్రయాణానికి ముందే రేట్లు తెలుసుకోవడం ఎల్లప్పుడూ లాభదాయకం.
హైదరాబాద్లో స్థిరంగా ఇంధన ధరలు
భాగ్యనగరం హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే.. ఇక్కడ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మిగతా నగరాలతో పోలిస్తే కాస్త ఎక్కువగానే కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.69 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.103.82 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వాహనదారులు చాలా కాలంగా ఈ స్థిరమైన ధరలనే చూస్తున్నారు. ఇక దేశ రాజధాని దిల్లీలో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.102.12 కాగా, డీజిల్ రూ.95.20 గా ఉంది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో పెట్రోల్ ధర రూ.111.21 ఉండగా, డీజిల్ ధర రూ.97.83 గా రికార్డైంది. కోల్కతాలో లీటర్ పెట్రోల్ అత్యధికంగా రూ.113.51 వద్ద, డీజిల్ రూ.99.82 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో ఇంధన మార్కెట్ ట్రెండ్
దక్షిణాదిలోని మరో ప్రముఖ మెట్రో నగరం చెన్నైలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.107.77 గా, డీజిల్ ధర రూ.99.55 గా ఉన్నాయి. బీహార్ రాజధాని పాట్నాలో ఇంధన ధరలు భారీగా ఉన్నాయి, అక్కడ లీటర్ పెట్రోల్ రూ.113.35 కు చేరగా, డీజిల్ రూ.99.36 వద్ద కొనసాగుతోంది. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ నగరంలో పెట్రోల్ ధర రూ.101.70, డీజిల్ ధర రూ.97.84 గా నమోదైంది. కొండ ప్రాంతాలైన లేహ్లో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.109.81, డీజిల్ రూ.97.92 గా ఉండగా.. ఈశాన్య రాష్ట్రమైన నాగాలాండ్ రాజధాని కోహిమాలో పెట్రోల్ రూ.104.39, డీజిల్ రూ.95.91 వద్ద కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉంది.
ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకే ఎందుకు మారుతాయి?
చాలా రోజుల పాటు ఇంధన ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు కనిపించకపోయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ నిబంధనల ప్రకారం చమురు కంపెనీలు ప్రతిరోజూ ఉదయం రేట్లను సవరించాల్సి ఉంటుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఏ విధంగా మారుతున్నాయి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ ఎలా ఉంది అనే అంశాలపై ఈ ధరల మార్పు ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటితో పాటు స్థానిక పన్నులు కూడా ఇంధన ధరలను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ మధ్యకాలంలో మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ భారత రూపాయి బలంగా నిలబడటం విశేషం.