Petrol-Diesel Price : సామాన్యుడికి సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. పెట్రోల్పై రూ.74, డీజిల్ పై రూ.67 తగ్గింపు
Petrol-Diesel Price : పాకిస్తాన్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను భారీగా తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు తగ్గడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
Petrol-Diesel Price : నిత్యం ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ద్రవ్యోల్బణంతో సతమతమయ్యే పాకిస్తాన్ ప్రజలకు అక్కడి ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతోంది. దేశంలో విపరీతంగా పెరిగిపోయిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను భారీగా తగ్గించేందుకు పాక్ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలలో వచ్చిన సానుకూల మార్పుల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
లీటరుపై ఎంత తగ్గబోతోంది?
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల తగ్గింపుపై ఇంకా తుది అధికారిక ముద్ర పడనప్పటికీ ప్రతిపాదనలు మాత్రం సిద్ధమయ్యాయి. మీడియా నివేదికల ప్రకారం లీటర్ పెట్రోల్పై ఏకంగా రూ.74 వరకు తగ్గించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ప్రస్తుతం లీటర్ రూ.373గా ఉన్న పెట్రోల్ ధర రూ.299కి పడిపోనుంది. అలాగే హై-స్పీడ్ డీజిల్ ధరపై లీటరుకు రూ.67 వరకు తగ్గించనున్నారు. దీంతో లీటర్ డీజిల్ ధర రూ.378 నుంచి రూ.311కి తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ధరల తగ్గింపు వెనుక అసలు కారణం ఇదే
అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా స్థిరంగా దిగివస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు రవాణా మార్గమైన హోర్ముజ్ జలసంధి వివాదం సద్దుమణిగి సాధారణ స్థితికి వస్తుండటంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ రేట్లు తగ్గాయి. ఈ అంతర్జాతీయ ప్రయోజనాన్ని తమ దేశ ప్రజలకు బదిలీ చేయడం ద్వారా దేశంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను అదుపులోకి తీసుకురావచ్చని పాక్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే ఇంధన ధరల సమీక్షను వేగవంతం చేసింది.
సామాన్యుడిపై తగ్గనున్న ఆర్థిక భారం
ఇంధన ధరలు తగ్గితే ఆ ప్రభావం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై నేరుగా ఉంటుంది. పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు తగ్గడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. కూరగాయలు, పాలు, నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరా చౌకగా మారుతుంది. దీనివల్ల మార్కెట్లో ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి తగ్గి సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల జీవన వ్యయం తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ట్రక్కులు, బస్సులు నడిపే కమర్షియల్ వాహనదారులకు ఇది పెద్ద ఊరటనిస్తుంది.
భారతదేశంలో ఈ వార్త ఎందుకు హాట్ టాపిక్ అయింది?
పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం తీసుకునే ఎలాంటి ఆర్థిక నిర్ణయాలైనా సరే భారతదేశంపై నేరుగా ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపవు. కానీ, ఈ వార్త ప్రస్తుతం ఇండియాలో బాగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇందుకు ప్రధాన కారణం భారతదేశం కూడా తన ఇంధన అవసరాల కోసం పాకిస్తాన్ లాగే పూర్తిస్థాయిలో అంతర్జాతీయ ముడిచమురు మార్కెట్ పైనే ఆధారపడి ఉంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ రేట్లు తగ్గినప్పుడు పొరుగు దేశం రేట్లను తగ్గిస్తుంటే, మన దేశంలో కూడా ఇంధన ధరలను తగ్గించాలనే డిమాండ్ సహజంగానే సామాన్య ప్రజల నుండి వస్తోంది. అందుకే ఈ వార్త ఇక్కడ సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.