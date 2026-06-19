Petrol Price : రోజుకు రూ.750 కోట్ల నష్టాలు భరిస్తున్న చమురు కంపెనీలు.. హైదరాబాద్లో లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు ఇవే
Petrol Price : ఇరాన్ టోల్ టాక్స్ కారణంగా షిప్పింగ్ ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ, దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో పెట్రోల్ రూ.115.69, డీజిల్ 103.82 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి.
Petrol Price : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇంధన ధరల ఒడిదుడుకులు కొనసాగుతున్నాయి. ఒకవైపు ముడి చమురు ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుంటే, మరోవైపు దాన్ని భారతదేశానికి తీసుకువచ్చే రవాణా ఖర్చులు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పశ్చిమ ఆసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గి శాంతి వాతావరణం ఏర్పడటంతో ముడి చమురు ధరలు దిగివచ్చాయి. అయితే, యుద్ధం వల్ల సంభవించిన భారీ ఆర్థిక నష్టాన్ని పూడ్చుకోవడానికి ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి సముద్ర మార్గంపై టోల్ టాక్స్ వసూలు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయంగా నౌకల రవాణా ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తాజా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు
ఇరాన్ సరికొత్త ప్లాన్ తో రవాణా రంగంపై ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలలో మాత్రం పతనం కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ లో అంతర్జాతీయ ప్రామాణికమైన బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 1.33 శాతం (1.06 డాలర్లు) క్షీణించి బ్యారెల్కు 78.79 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదేవిధంగా అమెరికాకు చెందిన డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ ధర కూడా 1.08 శాతం (0.82 డాలర్లు) పడిపోయి బ్యారెల్కు 75.03 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ ధరల తగ్గింపు దేశీయ చమురు మార్కెట్లకు ఊరటనిచ్చే విషయమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
భారతీయ వినియోగదారులకు ఊరట.. స్థిరంగా ధరలు
గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఇన్ని పరిణామాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, భారతీయ ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు దేశంలోని సామాన్య ప్రజలపై ఎలాంటి అదనపు భారం వేయలేదు. ఇవాళ శుక్రవారం (జూన్ 19, 2026) దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలలో ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండా పాత ధరలనే కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. గడిచిన మే 25వ తేదీ నుంచి దేశంలో ఇంధన ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. మే నెలలో జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే కేవలం 11 రోజుల వ్యవధిలోనే చమురు కంపెనీలు నాలుగు సార్లు భారీగా ధరలను పెంచి సామాన్యుల జేబులకు చిల్లు పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.
రోజుకు రూ.750 కోట్ల భారీ నష్టం భరిస్తున్న కంపెనీలు
గతంలో ఇరాన్ సంక్షోభం ప్రారంభమైన సమయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఏకంగా 50 శాతం వరకు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గుతున్నప్పటికీ, గతంలో కొనుగోలు చేసిన ఖరీదైన చమురు ప్రభావం ఇంకా చమురు కంపెనీలపై కొనసాగుతోంది. ఒక అంచనా ప్రకారం.. పెరిగిన ముడి చమురు రేట్ల వల్ల భారత ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ (LPG గ్యాస్ సిలిండర్), ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (విమాన ఇంధనం) విక్రయాలపై రోజుకు దాదాపు రూ.750 కోట్ల భారీ నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కుదుటపడుతుండటంతో ధరలను ప్రస్తుతానికి పెంచకుండా నియంత్రిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్, ప్రధాన నగరాల్లో ఇవాళ్టి రేట్లు
దేశంలోని నాలుగు ప్రధాన నగరాలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజధాని హైదరాబాద్ లో కూడా ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో ఇవాళ లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.69 వద్ద విక్రయించబడుతుండగా, డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ.103.82 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో లీటర్ పెట్రోల్ రూ.102.12, డీజిల్ రూ.95.20 లుగా ఉంది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో పెట్రోల్ అత్యధికంగా రూ.111.21 కాగా, డీజిల్ రూ.97.83 వద్ద ఉంది. కోల్కతాలో పెట్రోల్ రూ.113.51, డీజిల్ రూ.99.82 లుగా ఉండగా.. చెన్నైలో పెట్రోల్ రూ.107.77, డీజిల్ రూ.99.55 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇతర నగరాలైన నోయిడాలో పెట్రోల్ రూ.102.12 (డీజిల్ రూ.97.56), లక్నోలో పెట్రోల్ రూ.101.89 (డీజిల్ రూ.95.36), పాట్నాలో పెట్రోల్ రూ.113.37 (డీజిల్ రూ.99.36) చొప్పున విక్రయమవుతున్నాయి.
ఒక్క మెసేజ్ తో మీ మొబైల్ లోనే లైవ్ రేట్లు
దేశంలో ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకే పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలు అప్డేట్ చేయబడతాయి. కస్టమర్లు తమ ఇంట్లో కూర్చునే ఒక్క ఎస్ఎమ్ఎస్ ద్వారా తమ నగరంలోని ఖచ్చితమైన రేట్లను తెలుసుకోవచ్చు. ఇండియన్ ఆయిల్ (IOCL) వినియోగదారులు ‘RSP <స్పేస్> సిటీ కోడ్’ టైప్ చేసి 9224992249 నంబర్కు మెసేజ్ పంపాలి. భారత్ పెట్రోలియం (BPCL) వినియోగదారులు అదే ఫార్మాట్లో 9223112222 నంబర్కు, అలాగే హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం (HPCL) కస్టమర్లు ‘HPPRICE <స్పేస్> సిటీ కోడ్’ అని టైప్ చేసి 9222201122 నంబర్కు ఎస్ఎమ్ఎస్ పంపడం ద్వారా లైవ్ రేట్లను తమ మొబైల్ ఫోన్ లో క్షణాల్లో పొందవచ్చు.