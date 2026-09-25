Pet Insurance: పెంపుడు కుక్కలకు కూడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసింది.. ఎలా పనిచేస్తుందంటే.?
Pet Insurance: ఇప్పటివరకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే సాధారణంగా కుటుంబంలోని భార్య, భర్త, పిల్లలు, కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే వర్తించేది.
Pet Insurance: ఇప్పటివరకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే సాధారణంగా కుటుంబంలోని భార్య, భర్త, పిల్లలు, కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే వర్తించేది. అయితే ఇప్పుడు పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులకు కూడా కుటుంబ ఆరోగ్య బీమాలో చోటు కల్పించే కొత్త పాలసీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
మనుషులతో పాటు పెంపుడు జంతువులకు కూడా బీమా
బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆగస్టు 26న ‘మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్’ పేరుతో ఈ పాలసీని తీసుకొచ్చింది. ఇందులో మనుషులతో పాటు పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులను కూడా ఒకే ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లో కవర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పాలసీలో 18 ఏళ్లు పైబడిన పెద్దలు, 3 నెలల నుంచి 30 ఏళ్ల వరకు ఆధారపడే పిల్లలను చేర్చుకోవచ్చు. అలాగే 3 నెలల వయసు దాటిన కుక్కలు, పిల్లులకు కూడా బీమా తీసుకోవచ్చు. పెంపుడు జంతువులకు పాలసీ తీసుకునేందుకు గరిష్ఠ వయసు పరిమితి లేదని సంస్థ తెలిపింది.
పాలసీ కింద రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.5 కోట్ల వరకు సమ్ ఇన్సూర్డ్ ఎంపికలు ఉన్నాయి. పాలసీ కాలవ్యవధి గరిష్ఠంగా 5 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. మనుషులకు ఆసుపత్రిలో చేరే ఖర్చులు, ఆసుపత్రిలో చేరే ముందు, తర్వాత అయ్యే వైద్య ఖర్చులు, ఇంటి వద్ద చికిత్స, ఆధునిక వైద్య విధానాలు, ఆయుష్ చికిత్స వంటి సాధారణ ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. పెంపుడు జంతువులకు ఆసుపత్రి చికిత్సకు సంబంధించిన ఖర్చులతో పాటు పెట్ అంబులెన్స్ వంటి సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి.
పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులకు ఏం కవరేజ్ ఉంటుంది?
ఈ పాలసీలో పెంపుడు జంతువుల కోసం కొన్ని ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బీమా చేసిన కుక్క లేదా పిల్లి కనిపించకుండా పోతే.. దాన్ని వెతికేందుకు ప్రకటనలు ఇవ్వడం, రివార్డులు ప్రకటించడం వంటి ఖర్చులను పాలసీ నిబంధనల ప్రకారం రీయింబర్స్ చేసే అవకాశం ఉంది. పెట్ ఓనర్ ఆసుపత్రిలో చేరిన సమయంలో పెంపుడు జంతువును తాత్కాలికంగా చూసుకునేందుకు అయ్యే ఖర్చులకు ‘ఎమర్జెన్సీ పెట్ అకామడేషన్’ ప్రయోజనం కూడా ఉంది. అలాగే పెంపుడు జంతువు వల్ల ఇతరులకు గాయం, మరణం లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగితే కొన్ని సందర్భాల్లో థర్డ్ పార్టీ లయబిలిటీ కవర్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
అదనంగా పెంపుడు జంతువులకు ఎయిర్ అంబులెన్స్, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు చికిత్స, పెంపుడు జంతువు మరణం లేదా నష్టం తర్వాత మరో జంతువును దత్తత తీసుకునేందుకు సంబంధించిన ఖర్చుల కోసం కొన్ని యాడ్-ఆన్ కవర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ‘బండిల్ ఆఫ్ జాయ్’ అనే ప్రత్యేక ప్రయోజనం ద్వారా బిడ్డ పుట్టినప్పుడు లేదా పెంపుడు జంతువుకు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు నిర్ణీత మొత్తం చెల్లించే సదుపాయం కూడా ఉంది.
సమ్ ఇన్సూర్డ్ అయిపోతే మళ్లీ కవర్.. ఎలా?
ఈ పాలసీలో ‘అన్లిమిటెడ్ రీన్స్టేట్మెంట్’ అనే ఫీచర్ కూడా ఉంది. అంటే పాలసీలో ఉన్న ఆసుపత్రి చికిత్స కవరేజ్ పూర్తిగా ఉపయోగించుకున్న తర్వాత, నిబంధనలకు లోబడి సమ్ ఇన్సూర్డ్ను తిరిగి పునరుద్ధరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ‘ఒకే పాలసీ’ తీసుకున్నంత మాత్రాన ప్రతి వైద్య లేదా పెట్ కేర్ ఖర్చు కవర్ అవుతుందని భావించకూడదు. పాలసీలో బేస్ కవరేజ్, యాడ్-ఆన్ కవర్లు, డిస్కౌంట్లు వేర్వేరుగా ఉండొచ్చు. అందువల్ల పెంపుడు జంతువును పాలసీలో చేర్చే ముందు దానికి అదనంగా ఎంత ప్రీమియం చెల్లించాలి, వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎంత, ఏ చికిత్సలకు మినహాయింపులు ఉన్నాయి, సబ్ లిమిట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి.
స్టాండలోన్ పెట్ ఇన్సూరెన్స్తోనూ పోల్చాలి
పెంపుడు జంతువులకు ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉన్న స్టాండలోన్ పెట్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలతో కూడా ఈ ప్లాన్ను పోల్చి చూడటం మంచిది. ఒకే పాలసీలో మనుషులు, పెంపుడు జంతువులను చేర్చుకోవడం సౌకర్యంగా ఉన్నప్పటికీ.. అదే తప్పనిసరిగా తక్కువ ఖర్చు లేదా ఎక్కువ కవరేజ్ ఇస్తుందని చెప్పలేం. అలాగే గ్లోబల్ కవర్, డబుల్ సమ్ ఇన్సూర్డ్, అన్లిమిటెడ్ రీన్స్టేట్మెంట్ వంటి ఫీచర్లు ఏ సందర్భాల్లో వర్తిస్తాయో పాలసీ నిబంధనల్లో స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పెంపుడు జంతువుల వైద్యం కోసం తరచుగా ఖర్చు చేసే కుటుంబాలకు ఈ పాలసీ మరో ఎంపికగా ఉపయోగపడొచ్చు. మనుషులు, పెంపుడు జంతువుల కోసం వేర్వేరు పాలసీలు నిర్వహించడానికి బదులుగా ఒకే ప్లాన్లో రెండింటినీ కలిపే అవకాశం ఇందులో లభిస్తోంది.