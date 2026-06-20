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PAN కార్డులో పాత ఫోటో మార్చుకోవాలా.? ఇలా సులభంగా ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌డేట్ చేసుకోండి

PAN Card Photo Update: అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్థిక పత్రాల్లో పాన్ కార్డ్ ఒక‌టి. బ్యాంకు ఖాతా ఓపెన్ చేయ‌డం, పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇలా ఎన్నో ప‌నుల‌కు పాన్ ఉండాల్సిందే.

Mokshith
Published on: 20 Jun 2026 11:43 AM IST
PAN Card Photo Update
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 PAN కార్డులో పాత ఫోటో మార్చుకోవాలా.? ఇలా సులభంగా ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌డేట్ చేసుకోండి

PAN Card: అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్థిక పత్రాల్లో పాన్ కార్డ్ ఒక‌టి. బ్యాంకు ఖాతా ఓపెన్ చేయ‌డం, ఇన్‌క‌మ్ ట్యాక్స్ రిట‌ర్న్స్ దాఖలు చేయడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇలా ఎన్నో ప‌నుల‌కు పాన్ ఉండాల్సిందే. అయితే పాన్ కార్డులో ఉన్న మ‌న ఫొటోను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలుసా.?

PAN కార్డులో ఫోటో ఎందుకు అప్‌డేట్ చేయాలి?

చాలా మంది PAN కార్డును ఏళ్ల క్రితం తీసుకుని ఉంటారు. దీంతో అందులో ఉన్న ఫోటో పాతబడిపోవచ్చు లేదా స్పష్టంగా కనిపించకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఫోటో మసకబారడం వల్ల గుర్తింపు ధృవీకరణ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే అవసరమైతే PAN కార్డులో ఫోటోను మార్చుకోవడం మంచిది.

ఫోటో మార్పు కోసం ముందుగా చేయాల్సింది ఏంటి?

మొదట PAN కార్డు సేవలను అందించే NSDL అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి. అక్కడ PAN కార్డు వివరాల సవరణ (Correction/Update) కోసం ఉన్న దరఖాస్తు ఫామ్‌ను ఎంచుకోవాలి. అందులో మీ పేరు, చిరునామా, మొబైల్ నంబర్, PAN నంబర్, ఆధార్ నంబర్ వంటి అవసరమైన వివరాలను నమోదు చేయాలి. అనంతరం క్యాప్చా కోడ్‌ను ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

KYC పూర్తి చేసి ఫోటో అప్‌డేట్ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి

వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత KYC (Know Your Customer) ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. KYC పూర్తైన తర్వాత PAN కార్డులో ఫోటో మార్పు లేదా వ్యక్తిగత వివరాల సవరణ ఎంపికను ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్త ఫోటోతో పాటు అవసరమైన గుర్తింపు పత్రం (ID Proof)ను అప్‌లోడ్ చేయాలి. అన్ని వివరాలు సరిచూసుకుని డిక్లరేషన్ (Declaration) ఆప్షన్‌ను ఎంపిక చేయాలి.

ఫీజు ఎంత? ఎలా చెల్లించాలి?

PAN కార్డులో ఫోటో మార్పు కోసం రూ.101 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు లేదా ఇతర ఆన్‌లైన్ చెల్లింపు విధానాల ద్వారా చెల్లించవచ్చు. చెల్లింపు పూర్తైన తర్వాత దరఖాస్తు విజయవంతంగా నమోదవుతుంది.

రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌ను భద్రంగా ఉంచుకోండి

దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత మీకు 15 అంకెల రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ జారీ అవుతుంది. ఈ నంబర్‌ను ప్రింట్ తీసుకుని లేదా డిజిటల్‌గా భద్రపరచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో దరఖాస్తు స్థితిని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అవసరమైతే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలను ఆదాయపు పన్ను PAN సేవా కేంద్రానికి పంపాలి. ధృవీకరణ పూర్తైన తర్వాత మీ కొత్త ఫోటో PAN కార్డులో అప్‌డేట్ అవుతుంది. అనంతరం సవరించిన PAN కార్డు మీకు అందుతుంది.

గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు

PAN కార్డులో ఫోటో స్పష్టంగా లేకపోతే వెంటనే అప్‌డేట్ చేసుకోవడం మంచిది. దరఖాస్తులో నమోదు చేసే వివరాలు ఆధార్, ఇతర పత్రాల్లో ఉన్న వివరాలకు సరిపోవాలి. ఫోటోతో పాటు సరైన గుర్తింపు పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌ను తప్పకుండా భద్రపరచుకోవాలి. అప్‌డేట్ పూర్తయ్యే వరకు దరఖాస్తు స్థితిని ఆన్‌లైన్‌లో ట్రాక్ చేయవచ్చు. PAN కార్డులో ఫోటో మార్పు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లోనే ఉండటంతో ఇంటి నుంచే సులభంగా ఈ సేవను పొందవచ్చు. దీంతో భవిష్యత్తులో గుర్తింపు సంబంధిత సమస్యలు లేకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలను సాఫీగా నిర్వహించుకోవచ్చు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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