Gold Price: మహిళలకు భారీ షాక్..ఒక్కరోజే కొండెక్కిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Price: గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి.
Gold Rate: గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా తగ్గుతూ, పసిడి ప్రియులకు కాస్త ఉపశమనం కలిగించిన బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగి షాకిచ్చాయి. నిన్న ఒక్కరోజే తులం బంగారం ధరపై ఏకంగా మూడు వేల రూపాయలకు పైగా ఎగబాకగా.. వెండి ధర ఏకంగా ఐదు వేల రూపాయల వరకు పెరిగింది. రికార్డు స్థాయి పతనం నుంచి పసిడి ధరలు ఉన్నట్టుండి ఇలా భారీగా పెరగడంతో కొనుగోలుదారులు ఒక్కసారిగా అవాక్కవుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో జూలై 4వ తేదీ శనివారం ఉదయం 6 గంటల సమయానికి దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో నమోదైన బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. అయితే ఈ ధరలు ఉదయం సమయానికి నమోదైనవి మాత్రమేనని, ప్రతిరోజూ ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ధరలు మళ్లీ అప్డేట్ అవుతుంటాయని, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా ఇవి మారే అవకాశం ఉంటుందని గమనించాలి.
హైదరాబాద్ & విజయవాడ: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడల్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక లక్ష నలభై ఏడు వేల పది రూపాయలుగా నమోదైంది. అలాగే ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల అరవై రూపాయల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ముంబై: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కూడా బంగారం ధరలు తెలుగు రాష్ట్రాల తరహాలోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక లక్ష నలభై ఏడు వేల పది రూపాయలుగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర ఒక... లక్ష ముప్పై... నాలుగు వేల ఏడు వందల అరవై రూపాయలుగా ఉంది.
ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పసిడి ధరలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక లక్ష నలభై ఏడు వేల నూట అరవై రూపాయలకు చేరగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర ఒక లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పది రూపాయల వద్ద కొనసాగుతోంది.
బంగారంతో పాటే పోటీపడుతూ వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. ప్రాంతాలను బట్టి వెండి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి.హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై ఈ ప్రాంతాల్లో వెండి ధరలు గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల అరవై వేల వంద రూపాయల వద్ద ట్రేడవుతోంది.ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, బెంగళూరు ఈ నగరాల్లో ఒక కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల యాభై వేల వంద రూపాయలుగా నమోదైంది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ కాకపోయినా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా రాకెట్లా దూసుకుపోవడం సామాన్యులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ధరలు మరింత పెరుగుతాయా లేక మళ్లీ దిగివస్తాయా అనేది మార్కెట్ ఒడిదుడుకులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.