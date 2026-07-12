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Kiosk Stores: భారత్‌లో కియోస్క్ స్టోర్లతో విస్తరిస్తున్న లగ్జరీ బ్రాండ్లు

భారత్‌లో స్థలాల కొరతతో లగ్జరీ బ్రాండ్లు కియోస్క్‌లు, పాప్-అప్ స్టోర్ల ద్వారా విస్తరిస్తున్నాయి. కొత్త వ్యూహంపై పూర్తి వివరాలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 12 July 2026 2:10 AM IST
Luxury Brands Expand in India with Pop-Up Store Strategy
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Luxury Brands Expand in India with Pop-Up Store Strategy

Kiosk Stores : భారత్‌లో లగ్జరీ ఉత్పత్తులపై వినియోగదారుల ఆసక్తి వేగంగా పెరుగుతుండటంతో అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లు తమ వ్యాపార విస్తరణ వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నాయి. ప్రధాన నగరాల్లో ప్రీమియం మాల్స్‌లో ఖాళీ స్థలాల కొరత కారణంగా శాశ్వత స్టోర్లకు బదులుగా కియోస్క్‌లు, పాప్-అప్ స్టోర్లు ఏర్పాటు చేసే విధానాన్ని ఎక్కువగా అనుసరిస్తున్నాయి.

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ప్రముఖ గాయని రిహానా బ్రాండ్ ఫెంటీ బ్యూటీ ముంబైలో "ఫెంటీ బ్యూటీ కి హవేలీ" పేరుతో పాప్-అప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించడం ఈ వ్యూహానికి మంచి ఉదాహరణగా నిలిచింది. ఈ తాత్కాలిక స్టోర్ ద్వారా బ్రాండ్ వినియోగదారులకు ప్రత్యేక అనుభవాన్ని అందించింది.

చైనాలో లగ్జరీ మార్కెట్ వృద్ధి మందగించడంతో అనేక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు ఇప్పుడు భారత మార్కెట్‌పై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అధిక కొనుగోలు శక్తి కలిగిన యువత, మిలీనియల్స్, సంపన్న వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని తమ ఉనికిని విస్తరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అయితే ప్రపంచ స్థాయి రిటైల్ స్థలాల కొరత వాటి విస్తరణకు ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది.

శాశ్వత స్టోర్ల కోసం భారీ అద్దెలు, దీర్ఘకాలిక వెయిటింగ్ జాబితాలు ఉండటంతో తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ కాల లీజులతో పాప్-అప్ స్టోర్లను ప్రారంభించడం బ్రాండ్లకు అనుకూలంగా మారుతోంది. కొత్త మార్కెట్లలో వినియోగదారుల స్పందనను అంచనా వేయడానికి కూడా ఈ విధానం ఉపయోగపడుతోంది.

కుష్‌మన్ & వేక్‌ఫీల్డ్ నివేదిక ప్రకారం దేశంలోని ప్రముఖ గ్రేడ్-ఏ మాల్స్‌లో ఖాళీ స్థలాల శాతం గత ఏడాదితో పోలిస్తే తగ్గి 5.7 శాతానికి చేరింది. అత్యంత ప్రీమియం మాల్స్‌లో ఈ ఖాళీ స్థలాల శాతం కేవలం 2.6 శాతమే ఉండటంతో కొత్త లగ్జరీ బ్రాండ్లకు స్థలం దొరకడం కష్టంగా మారింది.

స్థలాల కొరత కారణంగా కొన్ని ప్రముఖ లగ్జరీ బ్రాండ్ల భారత ప్రవేశం కూడా ఆలస్యమవుతోంది. ఉదాహరణకు ప్రాడా వంటి బ్రాండ్‌కు ఇప్పటికీ భారత్‌లో ఫ్యాషన్ స్టోర్లు లేవు. కొన్ని బ్రాండ్లు మాత్రం అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత స్థలాల్లో బ్యూటీ, యాక్సెసరీస్ వంటి విభాగాలకే పరిమితమవుతున్నాయి.

ఈ పరిస్థితుల్లో రిలయన్స్, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్, టాటా గ్రూప్ వంటి సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలు, మల్టీ-బ్రాండ్ అవుట్‌లెట్ల ద్వారా మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించేందుకు బ్రాండ్లు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టియర్-2 నగరాల్లో మల్టీ-బ్రాండ్ స్టోర్లు భవిష్యత్తులో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

రిటైల్ మౌలిక వసతులు మరింత అభివృద్ధి చెందే వరకు కియోస్క్‌లు, పాప్-అప్ స్టోర్లు లగ్జరీ బ్రాండ్ల విస్తరణలో ప్రధాన సాధనంగా కొనసాగనున్నాయని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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