LPG Price Cut : చిన్న కుటుంబాలు, బ్యాచిలర్లకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన 5 కిలోల సిలిండర్ ధర
LPG Price Cut : భారతదేశంలో ఎల్పీజీ వినియోగదారులకు భారీ ఊరట లభించింది. కమర్షియల్ సిలిండర్తో పాటు 5 కిలోల ఛోటూ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను కూడా చమురు సంస్థలు భారీగా తగ్గించాయి.
LPG Price Cut : నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలతో ఇబ్బంది పడుతున్న సామాన్యులకు, చిన్న వ్యాపారులకు ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు బుధవారం (జూలై 1, 2026) ఒక తీపి కబురు అందించాయి. దేశంలో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలతో పాటు, చిన్న కుటుంబాలకు ఎంతో ఉపయోగపడే 5 కిలోల ఛోటూ గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలను కూడా భారీగా తగ్గించారు. ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు 5 కిలోల ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరను రూ.13 మేర తగ్గించాయి. ఈ కొత్త ధరలు నేటి నుంచే దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 5 కిలోల చిన్న సిలిండర్ ధర ఇప్పుడు రూ.808.50కి చేరింది. ఈ తగ్గింపుతో చిన్న కుటుంబాలు, సిటీల్లో అద్దెకు ఉండే విద్యార్థులు, చిన్న చిన్న హోటళ్లు నడుపుకునే వ్యాపారులకు పెద్ద ఊరట లభించనుంది.
అసలు ఏంటి ఈ ఎఫ్టీఎల్ ఛోటూ సిలిండర్?
చాలా మందికి ఎఫ్టీఎల్ సిలిండర్ అంటే ఏంటో తెలియదు. దీనిని సాధారణ భాషలో ఛోటూ సిలిండర్ అని పిలుస్తారు. ఈ రకమైన సిలిండర్ల ధరలు పూర్తిగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్, దేశీయ ఓపెన్ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులపై ఆధారపడి నిర్ణయించబడతాయి. ఈ సిలిండర్లపై ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి గ్యాస్ సబ్సిడీ లభించదు. కేవలం 5 కిలోల బరువు ఉండే ఈ చిన్న సిలిండర్లను ఎక్కువగా బ్యాచిలర్స్, పీజీల్లో ఉండే విద్యార్థులు, చిన్న కుటుంబాలు, రోడ్ల పక్కన టిఫిన్ సెంటర్లు, బండ్లు నడిపే చిన్న వ్యాపారస్తులు వాడుతుంటారు.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఛోటూ గ్యాస్ సిలిండర్ కొత్త రేట్లు
ఈ ధరల తగ్గింపు తర్వాత దేశంలోని వివిధ ప్రముఖ నగరాల్లో 5 కిలోల చిన్న సిలిండర్ ధరలు ఈ క్రింది విధంగా మారాయి:
* హైదరాబాద్: రూ.860
* బెంగళూరు: రూ.845
* ఢిల్లీ: రూ.808.50
* ముంబై: రూ.780
* కోల్కతా: రూ.840
* చెన్నై: రూ.825
* పాట్నా: రూ.890
* లక్నో: రూ.850
* జైపూర్: రూ.835
* భోపాల్: రూ.820
రూ.183.50 తగ్గిన కమర్షియల్ సిలిండర్
ఈ నెలలో చిన్న సిలిండర్ ధరలతో పాటు 19 కిలోల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర కూడా ఏకంగా రూ.183.50 మేర భారీగా తగ్గడం విశేషం. అయితే, ఇళ్లలో వంట అవసరాల కోసం ఉపయోగించే 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలలో మాత్రం చమురు కంపెనీలు ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. అవి పాత ధరలకే లభించనున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గత కొన్ని రోజులుగా ఎల్పీజీ గ్యాస్, ముడి చమురు ధరలు కాస్త నమ్మదగిన స్థాయిలో తగ్గడమే ఈ ధరల తగ్గింపునకు ప్రధాన కారణమని వాతావరణ, మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
మీ నగరంలోని లేటెస్ట్ రేట్లు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
చమురు కంపెనీలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ రేట్లను బట్టి ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన గ్యాస్ ధరలను సవరిస్తూ ఉంటాయి. వినియోగదారులు తమ తమ నగరాల్లోని లేటెస్ట్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ రేట్లను తెలుసుకోవడానికి ఇండేన్, భారత్ గ్యాస్, హెచ్పీ గ్యాస్ ల అధికారిక వెబ్సైట్లలోకి లాగిన్ అయి నేరుగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా గ్యాస్ ఏజెన్సీల మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా కూడా తాజా ధరల వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.