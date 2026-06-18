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LPG Gas: గ్యాస్ వినియోగదారులకు అలెర్ట్.. లాస్ట్ డేట్ వచ్చేస్తోంది.! త్వరపడండి..

LPG Gas: గ్యాస్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ జారీ చేసింది. అక్రమ కనెక్షన్లను అరికట్టేందుకు ఈకేవైసీని తప్పనిసరి చేస్తూ, ఈ నెల 30వ తేదీ లోపు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని గడువు విధించింది.

Ravi
By Ravi
Published on: 18 Jun 2026 8:44 AM IST
LPG Gas
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LPG Gas: గ్యాస్ వినియోగదారులకు అలెర్ట్.. లాస్ట్ డేట్ వచ్చేస్తోంది.! త్వరపడండి..

LPG Gas: వంట గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ జారీ చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా రోజురోజుకూ అనూహ్యంగా పెరిగిపోతున్న అక్రమ గ్యాస్ కనెక్షన్లకు శాశ్వతంగా అడ్డుకట్ట వేయాలనే ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనికి తోడుగా పేదలకు అందించే ప్రభుత్వ సబ్సిడీ నిధులు ఏమాత్రం దుర్వినియోగం కాకుండా చూడాలనే ప్రధాన ఉద్దేశ్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యాస్ కనెక్షన్లకు ఈకేవైసీని తప్పనిసరి చేసిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఈ ధృవీకరణ ప్రక్రియను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి వినియోగదారులందరికీ ప్రభుత్వం ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు మాత్రమే కచ్చితమైన గడువు విధించింది. ఈ నిర్ణీత గడువు ముగిసేలోగా వినియోగదారులందరూ విధిగా తమ వ్యక్తిగత వివరాలను ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించిన విధంగా ఈ నెల 30వ తేదీ లోపు అనుసంధానంతో కూడిన ఈకేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకపోతే కస్టమర్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని సంబంధిత అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పేద మహిళల కోసం ప్రవేశపెట్టిన ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల్ యోజన పథకం కింద కనెక్షన్ పొందిన లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం నుంచి నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అయ్యే గ్యాస్ సబ్సిడీ పూర్తిగా నిలిచిపోనుంది. కేవలం సబ్సిడీ ఆగిపోవడమే కాకుండా, సరైన ప్రభుత్వ ధృవీకరణ లేని కారణంగా వారి గ్యాస్ కనెక్షన్ పూర్తిగా బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. కనెక్షన్ ఒక్కసారి బ్లాక్ అయితే వినియోగదారులు తిరిగి కొత్త సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి, సబ్సిడీ ప్రయోజనాలు నిరంతరాయంగా పొందాలనుకునే వారు, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా గ్యాస్ సేవలు వినియోగించుకోవాలనుకునే వారు ఈ నెలాఖరు లోగా కచ్చితంగా ఈకేవైసీని అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి.

వినియోగదారుల సౌలభ్యం కోసం ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడం కోసం ఈకేవైసీ పూర్తి చేయడానికి చమురు, గ్యాస్ కంపెనీలు అనేక సులభతరమైన మార్గాలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. గ్యాస్ కస్టమర్లు ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా తమ స్మార్ట్‌ఫోన్ల ద్వారానే సంబంధిత గ్యాస్ కంపెనీల అధికారిక యాప్‌లో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు, లేదా తమకు గ్యాస్ సరఫరా చేసే సమీప గ్యాస్ ఏజెన్సీ కార్యాలయానికి నేరుగా వెళ్లి కూడా ఈకేవైసీని చాలా సులభంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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