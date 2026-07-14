Loan: చేతిలో క్రెడిట్ కార్డు లేదా.? ఎమర్జన్సీ సమయంలో డబ్బులు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని తెలుసా?
Loan: అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బు అవసరమైతే చాలా మంది ముందుగా క్రెడిట్ కార్డును ఆశ్రయిస్తారు.
Loan: అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బు అవసరమైతే చాలా మంది ముందుగా క్రెడిట్ కార్డును ఆశ్రయిస్తారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తక్కువ వడ్డీతో, సులభంగా లోన్ పొందేందుకు కొన్ని మంచి ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా.?
గోల్డ్ లోన్.. తక్కువ వడ్డీతో వెంటనే డబ్బు
మీ వద్ద బంగారం ఉంటే గోల్డ్ లోన్ తీసుకోవడం అత్యంత సులభమైన మార్గాల్లో ఒకటి. బ్యాంకులు, గుర్తింపు పొందిన గోల్డ్ లోన్ సంస్థలు బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టుకుని చాలా తక్కువ సమయంలోనే రుణం మంజూరు చేస్తాయి. సాధారణంగా గోల్డ్ లోన్పై వడ్డీ రేట్లు 8 నుంచి 10 శాతం మధ్య ఉండటంతో ఇతర వ్యక్తిగత రుణాలతో పోలిస్తే ఇది చౌకైన ఎంపికగా చెప్పవచ్చు. అలాగే ఎక్కువ పత్రాలు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేకపోవడం వల్ల అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే డబ్బు అందుతుంది.
PPF, LIC, FDపై కూడా రుణం పొందే అవకాశం
మీ దగ్గర పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) ఖాతా, ఎల్ఐసీ పాలసీ లేదా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) ఉంటే వాటి ఆధారంగా కూడా లోన్ తీసుకోవచ్చు. PPF ఖాతాపై ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఎల్ఐసీ పాలసీ సరెండర్ విలువ ఆధారంగా కూడా తక్కువ వడ్డీతో లోన్ ఇస్తారు. మరోవైపు బ్యాంకులు మీ FD విలువలో దాదాపు 90 శాతం వరకు రుణం మంజూరు చేస్తాయి. ఈ లోన్పై చెల్లించాల్సిన వడ్డీ కూడా FDపై వస్తున్న వడ్డీ కంటే కేవలం 1 నుంచి 2 శాతం మాత్రమే ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇది కూడా చౌకైన రుణంగా పరగణిస్తారు.
తాకట్టు లేకపోయినా లోన్ పొందే మార్గాలు..
మీ వద్ద బంగారం, FD లేదా ఇతర ఆస్తులు ఏవీ లేకపోయినా కూడా కొన్ని మార్గాల ద్వారా చిన్న మొత్తంలో రుణం పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, పేటీఎం వంటి ప్లాట్ఫారమ్లు బై నౌ పే లేటర్ (Buy Now Pay Later - BNPL) సదుపాయాన్ని అందిస్తున్నాయి. దీని ద్వారా కొంత మొత్తంలో క్రెడిట్ లిమిట్ లభిస్తుంది. నిర్ణీత గడువులో డబ్బు చెల్లిస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో వడ్డీ కూడా ఉండదు. చిన్న మొత్తంలో అత్యవసర అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుంది.
ఇన్స్టంట్ లోన్ యాప్లు.. కానీ జాగ్రత్త తప్పనిసరి
ప్రస్తుతం కొన్ని డిజిటల్ లోన్ యాప్లు కేవలం ఆధార్, పాన్ కార్డు వివరాలతోనే కొద్ది నిమిషాల్లో చిన్న మొత్తంలో రుణాలను అందిస్తున్నాయి. మరికొన్ని యాప్లు ఉద్యోగం, నెలవారీ జీతం ఆధారంగా కూడా తక్షణ రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నాయి. అయితే ఇలాంటి యాప్ల నుంచి లోన్ తీసుకునే ముందు వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు, ఆలస్యంగా చెల్లిస్తే విధించే జరిమానాలు వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకులు లేదా నమ్మకమైన ఆర్థిక సంస్థల నుంచే రుణం తీసుకోవడం సురక్షితం. అవసరానికి మించి అప్పు చేయకుండా, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాత్రమే లోన్ తీసుకోవడం మంచిది.